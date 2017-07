"Freie Hanse Stadt" Plaue

artikel-ansicht/dg/0/

Plaue (MZV) (geh) "Der Umzug war bunt, ziemlich lang, laut und sehr fröhlich. Genau so haben wir uns das vorgestellt", freute sich Torsten Braun, der Vorsitzende des Unabhängigen BürgervereinsZur guten Stimmung am Straßenrand, auf dem Schlossplatz oder auf den Motivwagen sorgte auch die Anmoderation von Uwe Geiseler und Heiner Dröse. Sie konnten 21 bunt geschmückte Motivwagen beschreiben. Besetzt waren sie mit etwa 300 Teilnehmern, die sich auf dem Weg gemacht hatten, um mit allen Plauern und Gästen eine alte Tradition zu feiern. Der Lindwurm, der sich über zwei Stunden durch die engen und geschmückten Straßen von Plaue schlängelte, war einer der Höhepunkte des Fischerjakobis. Ein altes traditionelles Fest, das zu DDR-Zeiten in Vergessenheit geriet und erst seit 1997 zu Ehren des Schutzheiligen der Fischer wieder gefeiert wird. Dabei geriet der eigentliche Anlass des Events im Laufe der Jahre erneut immer mehr in Vergessenheit. Der Fischjakobi entwickelte eine ungewollte Eigendynamik. Man tendierte immer mehr zur Masse statt Klasse mit Rummel und Ramsch. Dies hat sich wenige Jahre nach einem erneut drohenden Exodus des Festes wieder geändert. Das schöne Ambiente mit dem Plauer Schlosses, gepaart mit dem sehenswerten Ausblick über die Plauer Seenlandschaft ist geblieben. "Hinzu kommt nun ein gemütliches Fest, weg vom reinen Rummel. Trotzdem mit einem breiten Spagat an verschiedenen Veranstaltungspunkten", erklärte Schlossherr Andreas Keuchel. Auch Ortschefin Lieselotte Martius ist froh, dass der Fischerjakobi nicht aus dem Brandenburger Veranstaltungskalender verschwunden ist. Es ist wichtig, dass die Tradition erhalten bleibt. Der Fischerjakobi gehört nach Plaue und es wird auch in den kommenden Jahren hoffentlich seine Fortsetzung finden", ist sie sich sicher. Denn für die Plauer ist der Fischerjakobi nicht nur Tradition, sondern auch ein wichtiger Anhaltspunkt zu Erhaltung der eigenen Identität. Dies zeigten auch die Spruchbänder auf den verschiedenen Motivwagen "Freie Hanse-Stadt Plaue", "Freie Wasser, freie Ufer, freies Land" oder "Den Hut behalten wir hier auf". Es klingt zugegebenermaßen schon etwas martialisch, aber man zeigte sich in Plaue schon immer gerne selbstbewusst. Zumal es den Zusammenhalt stärkt und das nicht nur beim Feiern, sondern spiegelt auch das Erreichte in den letzten Jahren. Das Schloss wurde vor dem Zerfall gerettet. Der Schlosspark lädt wieder zum Bummeln ein und die alte Plauer Brücke wird im kommenden Jahr restauriert und bleibt somit als Wahrzeichen erhalten.