München (dpa) Nach der holprigen Werbereise durch Asien mit drei Niederlagen in vier Testspielen wertet Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti das Vorbereitungsturnier gegen den FC Liverpool, Atlético Madrid und den SSC Neapel als ersten Härtetest vor dem Saisonstart.

Am Dienstag spielen die Bayern im Rahmen des Audi Cups gegen den FC Liverpool. © Sven Hoppe/dpa

«Das ist ein Turnier von hohem Niveau mit starken Mannschaften», sagte der Coach des Fußball-Rekordmeisters vor dem Halbfinale im Audi Cup am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Liverpool. Sein Kollege Jürgen Klopp fand: «Das wird eine Herausforderung für uns. Es wird aber auch eine Herausforderung, zwei Mannschaften aufzustellen.» Der Coach der Engländer will in den zwei Partien innerhalb von 24 Stunden rotieren.

Im ersten Spiel am Dienstag (17.45 Uhr) treffen Atlético Madrid und der SSC Neapel aufeinander. Für Atlético-Coach Diego Simeone kommt die Partie früh in der Vorbereitung. «Wir müssen uns erstmal zurechtfinden», sagte er. Neapels Maurizio Sarri scherzte als noch unerfahrenster Coach des Turniers bei einer Pressekonferenz am Montag: «Ich fühle mich hier ein bisschen wie ein Eindringling.»