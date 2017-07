Knapp 4000 Stellen in Berliner Verwaltung unbesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zum Stichtag 1. Juni sind in der öffentlichen Verwaltung in Berlin knapp 4000 Stellen unbesetzt gewesen. Vergleichsweise hoch war der Anteil der vakanten Posten mit 6,3 Prozent in den Bezirken (1341 unbesetzte Stellen). Das geht aus einem Senatspapier hervor, über das die "Berliner Morgenpost" am Montag berichtete und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In der Landesverwaltung wurde demnach für 3 Prozent der Posten noch Personal gesucht: 2600 Stellen waren unbesetzt, 830 mehr als 2015.