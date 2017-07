Streit am Alexanderplatz eskaliert

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Erneut ist es am Alexanderplatz zu Gewalttaten gekommen. In der Nacht zum Montag seien zwei Gruppen von insgesamt 16 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Streit geraten, sagte eine Polizeisprecherin am Mittag. Im Verlauf der Auseinandersetzungen hätten sie sich gegenseitig mit Schlägen und Fußtritten traktiert. Aus einer sechsköpfigen Gruppe setzte jemand Pfefferspray ein. Dabei wurden einige der zehn Kontrahenten verletzt, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab.