Potsdam (dpa) Wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau ist ein 48-Jähriger in Potsdam zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann habe im Januar in Luckenwalde (Teltow-Fläming) seine von ihm getrennt lebende Frau auf der Straße niedergestochen, weil sie ihn verlassen wollte, hieß es am Montag in der Urteilsbegründung des Landgerichts. Bei dem Angriff war die Klinge des Messers abgebrochen. Die 36-Jährige überlebte den Angriff schwer verletzt, nachdem Passanten eingeschritten waren. Im Prozess hatte die Frau erklärt, ihr Ehemann habe die gemeinsame Tochter sexuell belästigt.