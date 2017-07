Hausboot zerstört Steg am Rhin

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Ruppin (RA) Ein Charterboot hat am Sonntagnachmittag einen Steg im Alt Ruppiner Rhin zerstört. Das Bungalowboot besaß einen 15 PS-Motor. Es durfte führerscheinfrei gefahren werden. Gegen 16 Uhr wurde es einer Kurve von einer Windböe erfasst. Die Kraft des Windes war größer als die Motorkraft, so dass das Boot statt der Kurve zu folgen, gerade aus weiter fuhr und gegen das Ufer sowie die Steganlage krachte. Die Polizei beziffert den Schaden auf zirka 1000 Euro. Anschließend setzte der Freizeitkapitän seine Fahrt fort. Die Wasserschutzpolizei konnte ihn aber auf dem Ruppiner See stoppen. Der 27-jährige Bootsführer erhielt ein Verwarngeld wegen Verstoßes gegen die Regeln der Schifffahrt und weil er den Unfall nicht gemeldet hat.