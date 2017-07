artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Der mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnete US-Dramatiker und Schauspieler Sam Shepard ist Medienberichten zufolge tot. Er starb im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Erkrankung des Nervensystems in Kentucky, wie die «New York Times» unter Berufung auf einen Sprecher der Familie berichtete.