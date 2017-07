13-Jährige zeigt sexuelle Belästigung an

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Eine 13-Jährige hat am Freitagabend bei der Polizei eine sexuelle Belästigung angezeigt. Die Jugendliche gab im Beisein ihrer Mutter an, bereits am Donnerstagabend hätten ihr zwei junge Männern gegen 17.30 Uhr in der Neuruppiner Saarlandstraße zwischen Bauspielplatz an der Fontanestraße und der Heinrich-Mann-Straße zunächst an den Po gegriffen und sie dann für etwa 15 Sekunden gegen einen Baum gedrückt. Einer habe dabei ihre Brüste angefasst. Als die Geschädigte um Hilfe rief, rannten die Tatverdächtigen in Richtung Saarlandstraße davon. Das Mädchen wurde nicht verletzt.