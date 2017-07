artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (bren) Die Birkenallee in Leegebruch bleibt bis auf Weiteres noch für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Das gilt auch für die Busse der OVG, die über die Eichenallee bis zum Nettomarkt an der Fohlenweide verkehren und auf diesem Weg Leegebruch auch wieder verlassen. Wie lange die Sperrung der mehrfach überfluteten Straße, die zu den Hauptstraßen Leegebruchs zählt, noch anhält, konnte der amtierende Verwaltungschef, Bauamtsleiter Norman Kabuß, am Montag noch nicht sagen. "Nach den Überflutungen müssen Gutachter jetzt zunächst die weitere Tragfähigkeit der Straße untersuchen", sagt Kabuß. Erst wenn dazu ein Ergebnis vorliege, könne entschieden werden, wann die Straße wieder geöffnet werde.