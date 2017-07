Regensommer: Mindestens 14 Jungstörche in Oberhavel verendet

artikel-ansicht/dg/0/

Grüneberg (til) Den starken Regenfällen der vergangenen Wochen sind im Landkreis Oberhavel bislang mindestens 14 Jungstörche zum Opfer gefallen. Das sagte der Storchenbetreuer des Nabu-Regionalverbandes Oranienburg, Roland Heigel, am Montag unserer Zeitung. Die Störche seien an Unterkühlung gestorben, nachdem ihr Gefieder mitunter tagelang durchnässt gewesen sei. Ertrinken würden die Vögel in ihren Nestern allerdings nicht, sagte Heigel mit Verweis auf entsprechende Spekulationen. Verendet sind Störche unter anderem in Kremmen, Sommerfeld und Hohenbruch.