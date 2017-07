Sat.1 dreht Filmszenen in Nassenheide

artikel-ansicht/dg/0/

Nassenheide (til) Die Nassenheider Sprint-Tankstelle hat am Montag erneut als Filmkulisse gedient. Im Bistro wurden Szenen für den Sat.1-Zweiteiler "Keine zweite Chance" (Arbeitstitel) mit Petra Schmidt-Schaller in der Hauptrolle gedreht. Schmidt-Schaller, die regelmäßig beim "Theater im Schloss" in Oranienburg auftritt, spielt in dem Drama die Ärztin Nora Schwarz, die aus dem Koma erwacht und feststellen muss, dass ihr Mann erschossen wurde und ihre Tochter spurlos verschwunden ist. Verzweifelt macht sie sich auf die Suche nach dem Kind, begibt sich dabei in größte Gefahr und gerät auch selbst unter Verdacht. Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman des Bestseller-Autors Harlan Coben.