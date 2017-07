Kreativwerk im Alten Gymnasium: Unternehmerinnen brauchen Geduld

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Das Potsdamer Landeskabinett, so verkündete das Wirtschaftsministerium in der Vorwoche, habe beschlossen, den Bau des Hennigsdorfer Gründerinnenzentrums - auch Kreativwerk genannt - zu fördern. Millionen Euro sollen fließen. So gut die Nachricht klang: Es wurde zu dick aufgetragen. Noch existiert nicht einmal ein Förderantrag.

Schon mehrfach war bei den Hennigsdorfern der Eindruck entstanden, dass es endlich mit dem Ausbau des Alten Gymnasiums zu einem modernen Gewerbe- und Servicestandort vorangeht, der vorrangig Frauen Chancen bieten soll. Erst hieß es, dass das Vorhaben erfolgreich in die Förderkulisse Stadt-Umland-Wettbewerb aufgenommen worden sei. Dann gab die Interministerielle Arbeitsgruppe, die sich um die Regionalen Wirtschaftskerne (RWK) kümmert, ihr Okay. Und jetzt der Beschluss des Landeskabinetts. Also alles palletti?

Mitnichten. Claudia Lippert, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, tritt auf die Bremse. Die Landesregierung habe lediglich festgestellt, dass "das Projekt als prioritär eingestuft wurde. Es ist inhaltlich für gut befunden worden". Ein Förderantrag liege aber noch nicht vor.

Auch der für die Projektkoordination des hiesigen RWK zuständige Gerald Zahn beeilt sich zu versichern: "Der jetzt gefasste Kabinettsbeschluss ersetzt den Förderbescheid in keiner Weise." Und der könne erst gestellt werden, wenn der Bauantrag genehmigt wurde.

Damit befindet sich Hennigsdorfs Prestigeobjekt, für das die Stadt gut fünf und das Land 8,6 Millionen Euro geben sollen, bereits jetzt mit etwa einem Jahr in Verzug. Die Stadtverordneten wurden im September vorigen Jahres informiert, dass die Baugenehmigung bereits im zweiten Halbjahr 2016 erteilt werden sollte. Bis Juni 2017 war bereits die Vergabe der Bauleistungen vorgesehen, um in diesem Herbst mit dem Bau beginnen zu können. "Damit rechne ich persönlich nicht", meint Zahl. Vor 2018 werden also keine Bauarbeiter im Alte Gymnasium Einzug halten. Und da die Bauzeit mit etwa eineinhalb Jahren veranschlagt wird, ist auch die Einweihung im ersten Halbjahr 2019 schon jetzt nicht mehr zu halten.

Genaueres müsste Sonja Brodbeck wissen, die beim Co:bios-Technologiezentrum für die knapp 14 Millionen Euro schwere Investition zuständig ist. Doch Brodbeck blieb seit Freitag unerreichbar.

Mit dem heutigen Tag könnte neuer Schwung ins Projekt Gründerinnenzentrum kommen. Denn heute nimmt Birgit Tornow-Wendland als Geschäftsführerin der neu gegründeten Kommunalen Betreiber- und Immobiliengesellschaft (KBI) die Arbeit auf. In dieser Funktion wird sie auch für die weitere Planung und Realisierung des Gründerinnenzentrums verantwortlich sein. Kaum im Amt, dürfte ihr demnächst erfreuliche Post ins Haus flattern. Denn Kreissprecher Ronny Wappler teilte am Montag auf Anfrage mit: "Voraussichtlich nächste Woche wird der Bauantrag genehmigt."

Spätestens dann dürfte die Öffentlichkeit eine Chance haben, konkreter zu erfahren, wie das unter Denkmalschutz stehende Haus in Zukunft mit Leben gefüllt werden soll. Bislang geisterten eher Begriffe aus der Welt der Soziologen herum. So war viel von interkultureller Begegnung, gesellschaftlicher Teilhabe von Frauen und "spezifischen Lösungen zur Integration von Frauen in Wirtschaftsprozesse des Unternehmertums" - so ein Originalzitat aus dem Konzept von 2016 - die Rede. Spannend wird es auch, wie mit der zum Kreativwerk gehörenden "Multifunktionsfläche von 5 770 Quadratmetern" umgegangen wird. Dabei handelt es sich nämlich um jenes Areal, auf dem ab 2018 das neue Schwimmbad gebaut werden soll.