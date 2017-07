Die Batterien sind runter

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In seinem letzten Testspiel vor dem Saisonstart in der Fußball-Oberliga Nordost hatte der 1. FC Frankfurt dem SC Charlottenburg beim 0:2 (0:0) nicht viel entgegenzusetzen. Derweil ist Angelo Marcel Müller mit sofortiger Wirkung von Victoria Seelow in die Oderstadt gewechselt.

"Wir sind personell nicht gut bestückt ins Spiel gegangen, hatten nur dreizehn Feldspieler aufzubieten. Nach fünf anstrengenden Trainingswochen herrschte bei den Spielern auch körperlich und mental Flaute", blickt Trainer Peter Flaig auf den letzten Test gegen den SC Charlottenburg. Die Gäste hätten mit einfachem Grundpassspiel, das eigentlich die Frankfurter vorhatten, das Geschehen diktiert. Sie zeigten sich insgesamt spitziger, doch Tore wollten ihnen in der ersten Halbzeit nicht gelingen. Auf Frankfurter Seite setzten Niclas Weddemar, Matthias Reischert und Angelo Müller vor dem Tor Akzente.

Erst kurz nach dem Wiederanpfiff fiel das 1:0 für den SCC, als Felix Bieder ein langer Pass aus der eigenen Hälfte erreichte und er nach weitem Lauf den Ball ins Tor schoss. Matti Stamnitz hielt zwar läuferisch mit, ließ den Berliner aber gewähren.

In der 53. Minute war es wieder Weddemar, der diesmal nach einer Ecke per Kopf zum Erfolg kommen wollte, aber am Torwart Colin Greiser scheiterte. Das 2:0 fiel nach einem Abspielfehler des Frankfurter Schlussmanns Damian Schobert. Nach einem Doppelpass brauchte Robin Kersten nur noch am weit draußen stehenden Schobert vorbei das Tor anvisieren.

Flaig will das 0:2 nicht überbewerten. "In der Vorbereitung hat die Mannschaft einige gute Resultate gezeigt. Vielleicht war das jetzt noch mal ein wichtiger Stoß vor den Bug, um aufzuwachen. In dieser Woche ist Zeit für die Regeneration", schraubt er den Gang vor dem Oberliga-Auftakt gegen den FC Mecklenburg Schwerin ein wenig runter. Nach leichtem Lauftraining am Montag werden in den weiteren zwei Trainingseinheiten Spielzüge und Standards geübt.

Mit dabei ist Angelo Müller, der erstmals im letzten Testspiel auflief. Der 20-Jährige hat seine Jugendjahre beim Verein verbracht, wechselte 2015 zu Victoria Seelow, wo er zwei Jahre lang erste Erfahrungen im Fußball-Männerbereich sammelte. Müller beginnt ab September sein Fachabitur am Oberstufenzentrum in Frankfurt, danach möchte er ein Studium/Ausbildung im sozialen Bereich absolvieren. Er sieht seine berufliche Zukunft damit in Frankfurt und möchte hier auch wieder sportlich tätig sein. Ziel des Mittelfeldspielers ist es, gemeinsam mit seinen Mitspielern aus den Jugend-Mannschaften den Klassenerhalt für den 1. FC Frankfurt zu sichern. Bei Victoria Seelow sind Vorstand und Spieler enttäuscht und ein wenig sauer, da Müller die Mannschaft eine Woche vor dem Saisonstart verlässt, informiert Presseverantwortlicher Marvin Herrgoß.

Frankfurt: Schobert - Guttke, Peschke, Herzberg, Weddemar, Grothe, Reischert, Huwe, Sauer, Labes, Wechselspieler: Karaszewski, Müller, Stamnitz

Tore: 0:1 Felix Bieder (48.), 0:2 Robin Kersten (63.) - Schiedsrichter: Pascal Reisner