Frühe Tore ziehen TSG den Zahn

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593114/

Strausbergs Trainer Christof Reimann haderte vor dem Spiel ein wenig mit den Platzverhältnissen: "Der Rasen ist zu lang und auch nicht gewässert." Aber auf das Spiel selber hatte das wenig Einfluss. Die Fußballer waren froh, dass es nun endlich mal nicht regnete. Und so ging das Spiel also bei bestem Fußballwetter auch sehr schwungvoll los. Vor allem die Strausberger hatten ganz offensichtlich so richtig Lust auf diese Partie.

Und gerade als die Bernauer noch versuchten, ihr Spielsystem aufzustellen, ging der Favorit auch schon in Führung. Ein feiner Spielzug. Wael Karim eröffnet mit einem präzisen Pass auf die linke Seite zu Neu-Kapitän Gordan Griebsch. Seine scharfe Flanke in den Bernauer Strafraum nahm Anton Hohlfeld direkt und hämmerte den Ball ins Bernauer Tor. Ein Spielzug, den es so schon im Testspiel gegen Union Klosterfelde (4:2 am Mittwoch) des Öfteren zu sehen gab und den FC Strausberg auch in der neuen Saison sehr erfolgreich machen könnte.

Danach ließ der Schwung etwas nach. Strausberg versuchte, seine neue Spielphilosophie weiter zu verfeinern. Das heißt genauer: Mit viel Ballbesitz kontrolliert das Spiel aufbauen. Ganz ähnlich spielten auch die Bernauer und zogen dabei immer wieder ihren Torwart Niklaas Seifarth, der zum Teil sehr weit vor seinem Kasten spielte, mit in ihre Kombinationen ein. So gab es außer langen Ballstafetten auf beiden Seiten nicht viel Spektakuläres zu sehen. Erst als Ricky Ziegler nach einer Unaufmerksamkeit in der Strausberger Abwehr mit seinem Schuss den linken Pfosten des Strausberger Tores traf, kam wieder mehr Bewegung in die Partie. Nach einem Freistoß des Strausberger Mittelfeldregisseurs Kaan Bektas, der Kopfballverlängerung von Karim sowie dem Schuss von Hohlfeld hätte der Gastgeber auch in Führung gehen müssen. Seifarth zeigte aber, dass er auf der Linie gut reagieren kann.

Die zweite Halbzeit begann so wie die erste: Mit einem Tor der Strausberger. Torschütze war Felix Angerhöfer. Was Trainer Reimann sicherlich nicht gefallen haben dürfte, war die manchmal sehr sorglose Abwehrarbeit. Da wurde sich der Ball zugeschoben und mit der sicheren Führung im Nacken gern auch mal mit unnötigem Risiko gespielt. Das wird in der Liga mit Sicherheit nicht so glimpflich ablaufen wie in diesen Testspielen.

Nach knapp einer Stunde hatte Gordan Griebsch einen großen Auftritt. Nach tollem Solo über links verpasste er nur ganz knapp den dritten Treffer für den FCS. Der fiel dann in der 71. Minute unter großer Mithilfe der Bernauer Abwehr. Torschütze war Görkem Üre.

"Das sind genau diese Situationen, die mich richtig ärgern. Zwei der Strausberger Treffer würde ich als Eigentore bezeichnen", sagte Bernaus Trainer Nico Thomaschewski. Ansonsten war er mit der Leistung seiner Männer aber zufrieden. Konnte er auch sein, denn die TSG Einheit präsentierte sich als spielstark und sehr homogen. "Den Strausbergern wünsche ich viel Glück in der neuen Saison. Was ich gesehen habe, sie haben sich gut verstärkt."

"Jetzt werden wir noch zweimal testen", sagte Reimann. Am Mittwoch, Anpfiff ist 20 Uhr, kommt Concordia Britz. Am Sonntag ist noch mal ein ganz wichtiges Spiel. "Wir haben die Spandauer Kickers eingeladen. Die kenne ich gut. Ihr Spielsystem ähnelt sehr dem von Anker Wismar, unserem ersten Gegner in der Oberliga zu Hause am 18. August."