Neue Fraktion fördert Feuerwehr und Kita

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593118/

Mit der Gründung der neuen Fraktion "Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch" (BWBO) stellt sich nun die Frage nach den Inhalten, die die mit nunmehr acht Mitgliedern größte Gruppierung im Stadtparlament vertritt.

Als kurzfristige Ziele haben sich die BWBO sieben Punkte gesetzt. An erster Stelle stehe die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fraktionen, teilt der Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Klockemann mit. Auch die Kommunikation mit der Stadt und Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) soll verbessert werden, so die BWBO.

Als zweiten Schwerpunkt hat sich die Fraktion gleich mehrere Anliegen zum Ziel gemacht. Einige Projekte der Prioritätenliste: so der Kita-Neubau Lüdersdorf, die Entwicklung eines Schulcampusses sowie die Instandhaltung des Sportplatzes Wriezen.

Ein weiteres Anliegen, mit dem sich die Fraktion intensiver beschäftigen will, ist die Unterstützung der Feuerwehr Wriezen. Dabei gehe es unter anderem um die "Rekonstruktion beziehungsweise die Neuerrichtung des Feuerwehrdepots der Stützpunktfeuerwehr Wriezen", so die BWBO. Zur Aufnahme und Bearbeitung der Mängel hatte sich nach einem Protest der Feuerwehr im April ein Feuerwehrausschuss gebildet, der sich nun im Zweiwochentakt mit den dringlichsten Anliegen beschäftigt.

Zudem will sich die BWBO dafür engagieren, dass das Programm "soziale Stadt" weiter verfolgt wird. Darunter fällt etwa die Aufwertung von Problemgebieten und diese zu attraktiven und lebensfähigen Stadtteilen zu gestalten. Das Programm wird vom Bund und Land getragen und durch verschiedene Fördermöglichkeiten unterstützt.

Auch im wirtschaftlichen Bereich will die Fraktion für Lebendigkeit sorgen. So soll etwa die Gewerbeentwicklung verstärkt werden. Welche konkreten Pläne es dafür gibt, dazu gab es bislang keine weiteren Informationen.

Um ihrem neuen Namen auch gerecht zu werden, will die BWBO zudem ihre Zusammenarbeit mit dem benachbarten Amt Barnim-Oderbruch vertiefen. Mit einigen Gemeinden sei der Kontakt bereits aufgenommen worden, teilt Karl-Heinz Klockemann mit. "Wir sind eben Oderbruchstadt." Einige der Ortsteile liegen näher an den Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch, sodass eine intensivere Zusammenarbeit nur Sinn ergebe, so Klockemann. Die Ortsteile Wriezens sollen bei dieser Zusammenarbeit "natürlich nicht zu kurz kommen", sagt der Fraktionsvorsteher.

Der siebte Punkt, den sich die BWBO als kurzfristiges Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Unterstützung des Spielplatzbaus in Schulzendorf und Haselberg. Die Schulzendorfer befinden sich derzeit in der Planungsphase, die Haselberger versuchen indes über die Fanta-Spielplatzinitiative Gelder zu akquirieren.

Wie sich die Konstellation der Sitzplätze im Wriezener Stadtparlament und den Ausschüssen nun aufstelle, darüber wird bis zur kommenden Stadtverordnetenversammlung im September beraten werden. Karl-Heinz Klockemann sprach sich dafür aus, die Besetzung der Fraktionen in den Ausschüssen vorerst beizubehalten.