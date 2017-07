Paddelbretter und Rettungsboote

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593120/

Auf dem neuen Stand-up-Paddle-Board hat man einfach den besseren Überblick: Wenn die Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht solche Veranstaltungen wie das Strausseeschwimmen begleiten, können sie im Stehen einfach besser das Geschehen beobachten und Gefahrensituationen erkennen als im Liegen auf den herkömmlichen Rettungsbrettern. Deshalb freuen sich der Leiter Jens Kiesewetter und sein Stellvertreter Falk Hoffmann über die ersten neuen Paddle-Boards, die sie jetzt erhalten haben. Die sie dann für den Einsatz herrichten, werden blau-grau sein und die Aufschrift DRK-Wasserwacht tragen.

Das Absichern von Veranstaltungen im und um den Straussee herum ist eine Hauptaufgabe der Wasserwacht. Da die 108 Mitglieder - davon 20 ruhende und 18 unter 15 Jahren - ehrenamtlich tätig sind, können sie auch nur an den Wochenenden regelmäßig als Rettungsschwimmer für das Freibad und den gesamten Straussee aktiv sein. So ist am Sonnabend und Sonntag stets eine Rettungsbootbesatzung in der Station neben dem Freibad und kann in Minutenschnelle an jedem Ort des Sees sei. "Wichtig ist, dass die Menschen, die uns zu Hilfe rufen, die Nummer des Notfallschildes angeben, dem die Gefahrenstelle am nächsten liegt", sagt Falk Hoffmann.

Bei Notfällen im Wasser oder am Ufer wird die Rettungsleitstelle sofort eine Alarmierung der Wasserwacht prüfen. Mit Landrat Gernot Schmidt und der Leitstelle sei dies so abgestimmt, dass das Rettungsboot der Wasserwacht notfalls als Rettungsvorausfahrzeug fungiert. Sind die Rettungsschwimmer doch durchweg als Notfallersthelfer ausgebildet und können, wenn es um Sekunden geht, Leben retten.

Bei Veranstaltungen wie dem Teamtriathlon, der sich mittlerweile fest am Straussee etabliert, oder dem Lauf rund um den Straussee sind die Rettungsboote Castor und Pollux die sichersten Transportmittel, um Verletzte oder kollabierte von schwer zugänglichen Abschnitten des Uferwanderweges jenseits des Sees herüberzuholen. Der Strausseelauf am 3. Oktober ist dann regelmäßig auch der Schlusspunkt ihrer Freiluftsaison.

Dann ist der nächste Rettungsschwimmer-Lehrgang längst im Gange. Eine erste Informationsveranstaltung darüber gibt es am 6. September, 18 Uhr, in der Station neben dem Freibad. "Uns wären nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene ganz willkommen", sagt Jens Kiesewetter. Denn bei den Jugendlichen gebe es nach Abitur oder Lehre und Studium immer einen Aderlass, während die Elterngeneration ein stabilisierendes Element darstelle: "Am liebsten sind uns ganze Familien, das hat sich sehr bewährt." Am 6. September sollten sich die Interessenten schon verbindlich entscheiden, denn am 9. September beginnt gleich die Theorie-Ausbildung in der Station, im Oktober geht es dann am Sonntagmorgen zur Praxis in die Schwimmhalle. Wer sich dafür interessiert, kann sich unter der E-Mail-Adresse wasserwacht-srb@drk-mohs.de melden und alle Informationen und Termine anfordern.