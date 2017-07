Kafka auf Schloss Schwante

artikel-ansicht/dg/0/

Schwante (OGA) Es ist vielleicht der Traum eines jeden Kreativen: sich in einem historischen Gemäuer entfalten. In Schwante ist das Malena Baum und Przemek Schreck möglich. Im April hat das Berliner Paar die Leitung von Schloss Schwante, das eigentlich ein in den 1740er-Jahren errichtetes Gutshaus ist, übernommen.

Nach millionenschwerer Sanierung und Restaurierung startet der Betrieb damit in die erste richtige Saison. "Die letzten Jahren gab es quasi nur Probeläufe", so Przemek Schreck. Der 41-Jährige will Kultur nach Schwante holen. "Wir wollen neben dem kulinarischen Angebot mit feiner Landküche gute Geschichten erzählen", sagt der Literaturwissenschaftler. So sagt das Paar über ein Gemälde im Foyer, dass dort der Erbauer zu sehen sei. "Die Menschen sollen ihrem Alltag etwas entfliehen, träumen", so Malena Baum. Das Fachgebiet ihres Partners sind auch Geschichten, die von Franz Kafka. Deshalb wird es in diesem Jahr ein Kafka-Festival auf Schloss Schwante geben. Schreck will eine andere Seite des als morbide wahrgenommenen Literaten zeigen. "Er war nicht nur düster und depressiv, er konnte lustig und fröhlich sein", so Schreck. "Ich will seine menschliche Seite zeigen."

Kultur soll generell das historische Ambiente des Hauses bereichern. Mehr Theater, klassische Musik, Lesungen. "Wir wollen das Schloss noch stärker für die Öffentlichkeit zugänglich machen", so Malena Baum. Die 37-Jährige hält die organisatorischen Fäden zusammen und kümmert sich aktuell vor allem um Hochzeiten. Das Schloss ist beliebt bei Ehepaaren. 25 Hochzeitsfeiern stehen in dieser Saison an. Das Hennigsdorfer Standesamt bietet hier Trauungen an. Das Besondere daran fasst Przemek Schreck zusammen: "Es ist das rustikale Ambiente, wir setzen nur Akzente mit alten Möbelstücken, ansonsten soll das Schloss den Charme von damals ausstrahlen." Die Berliner wollen den Besuch unter anderem mit einer schwimmenden Theaterbühne zum Erlebnis machen. Dazu gehört es, Legenden, die ums kurzzeitig als Behelfskrankenhaus und FDJ-Bildungseinrichtung genutzten Gebäudes kreisen, weiterzuspinnen. Die Menschen im Umkreis wissen das zu schätzen. "Sie haben eine starke Beziehung zum Schloss", so Malena Baum, die lange in der Design- und Marketing-Branche gearbeitet hat. Ihr Partner lobt vor allem die Speisen von Küchenchef Antal Hidvegi. "Es gibt saisonales und regionales Essen." Wasserbüffel aus Schwante, Ziegenkäse vom Karolinenhof, Spargel aus Kremmen. Die Köche bauen selbst Gemüse an. Betrieben wird das Schloss von der Berliner Monbijou Theater GmbH unter Leitung von Christian Schulz. Das Theater tritt in Schwante regelmäßig auf. Hier sollen weitere Brücken geschlagen werden. So gibt es Pläne, einen regelmäßigen Shuttle-Service von Berlin nach Schwante anzubieten.