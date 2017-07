Aufräumen nach tagelanger Party

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist ein bisschen wie nach der ersten Party, die man ohne Eltern gefeiert hat. Wenn man früh ins Wohnzimmer kommt, erschrickt man ein wenig, dass es doch etwas heftiger zuging als geplant. So jedenfalls sah es am Montag auf dem Zeltplatz am Helenesee aus.

Die meisten Besucher des Helene-Beach-Festivals haben das Gelände bereits verlassen. Auf dem Parkplatz direkt am Zeltplatz stapelt sich der Müll, den sie zurückgelassen haben. Drei riesige Container sind schon voll, davor liegen weitere Müllsäcke und es werden immer mehr. Nur wer einen vollen Sack abgibt, bekommt die fünf Euro Pfand zurück, die er am Eingang zum Festivalgelände bezahlen musste.

Es ist aber nicht nur das Pfandsystem, mit dessen Hilfe der Veranstalter bereits im Vorfeld versucht hat, das Müllaufkommen einzudämmen. Auch Getränke wurden nur in Pfandbechern ausgeschenkt, die Pizza gab es nicht im Karton, sondern auf einem Stück Papier. Zudem waren bereits während des Festivals Mitarbeiter der Gronenfelder Werkstätten auf dem Gelände unterwegs, um Müll aufzusammeln.

Einer von ihnen ist Ralf Tarnick. "Viele von den Gästen haben uns gelobt und gesagt, dass wir einen guten Job machen", freut er sich. Schon Montagmittag sind die ersten Bereiche des Zeltplatzes komplett gereinigt. Auf der Straße direkt am Strand sind Mirko Borowski und Bodo Richter bei der Arbeit. Einer ist mit einem Laubbläser, der andere mit dem Besen zugange. Da, wo sie schon waren, ist nicht mal eine Zigarettenkippe zurückgeblieben. "Mir macht das Spaß", sagt Bodo Richter. Auch die Zeit während des Festivals sei toll gewesen. "Die Leute waren alle gut drauf", findet er.

"Der FKK-Strand und der Hundestrand sind bereits gereinigt und schon wieder geöffnet", sagt Helenesee-Verwalter Uwe Grack. Ab heute ist der Bereich am Eingang Ost wieder für Badegäste geöffnet. Spätestens ab Freitag können die Gäste auch den Zeltplatz und den Strand am Haupteingang wieder nutzen. "Die meisten Festival-Besucher gehen verantwortungsvoll mit dem Thema Müll um", sagt Grack. Das, was danach auf dem Zeltplatz zurückbleibt, sei der Dreck von einem Bruchteil der Gäste. Mehr als 50 Menschen kümmern sich derzeit darum, dass es schnell wieder sauber wird. "Ziel ist, dass wir einen Tag eher fertig sind als im Vorjahr", so Uwe Grack.