Wanderer trifft Summertime

Wer zum Quappenhof in das kleine Dörfchen bei Neuhardenberg kommt, bringt sich am besten einen Stuhl mit. So clever waren am Sonnabend-Abend viele Gäste und hatten ihre Gartenstühle unterm Arm. Die aufgestellten Bänke, auch herbei geholten Holzstühle, reichten bei Weitem nicht aus. Gut 200 Gäste tummelten sich auf dem Hof. Das zauberte Reinhard Gesche ein Lächeln ins Gesicht.

Der Vorsitzende des Vereins "Kultur auf dem Land" rollte immer wieder Bierfässer zum Getränkestand, wo sich Schlangen bildeten und schleppte Wein und Brause heran. Auch am Grill herrschte Hochkonjunktur. Detlef Krüger und Gabi Kopp brutzelten Bratwürste, Kammscheiben und Grillkäse im Akkord. "Wir sind ein kleiner Verein mit zwölf Leuten. Heute beispielsweise helfen einige aus dem Dorf am Einlass aus."

Seit 15 Jahren gibt es den Verein, der deutschen Bands, auch aus der einstigen DDR, eine Plattform für Auftritte gibt. Sechs Konzerte sind es in diesem Jahr. "Traditionell spielt Karussell am Pfingstsonntag hier", sagt Reinhard Gesche. Der Auftritt sei super gelaufen, nun freute er sich, dass das Wetter erstmals 2017 ein Open-Air zulässt.

Den Auftakt gestaltete "Minges Blues Familie". Namensgeber Hans Minge mit seinen langen, weißen Haaren wohnt in Buschdorf und plaudert zwischen den Hits der Rolling Stones, von Elvis Presley und Jimi Hendrix, aber auch "Summertime" mit dem Publikum. Oft wechseln er, und auch Sohn Uwe und Schwiegertochter Claudia Korsa die Instrumente und lassen auch die Zuschauer bei einigen Stücken mitmachen. Für ihren Auftritt bekam das Trio viel Applaus. "Ganz schön rockig für eine Bluesband", murmelten einige im Publikum.

Noch rockiger wurde es danach bei der Status-Quo-Coverband "Quotime" aus Wernigerode. Sie spielte nicht nur Hits, sondern auch unbekannte Songs aus der Gründungsphase von Status Quo. Von Beginn an zog das Quartett das ältere Publikum in seinen Bann. Viele tanzten auf der Wiese vor der Bühne und sangen mit bei "Carolin", aber auch "Wanderer", "Rockin' all over the World" und "Whatever you want". Viele fühlten sich mit den Songs in ihre Jugend zurückversetzt. So auch drei Freundinnen aus Dolgelin und Umgebung. "Der Abend war wiedermal echt Klasse." Ihre Stühle brauchten sie längst nicht mehr.

Als nächstes stehen am 26. August, ab 19.30 Uhr, die Rock`n Roll-Ladys im Focus auf der Bühne vom Quappenhof: Angekündigt hat sich die Band "Bluewater", deren Sängerin viele Songs von J. Joplin und M. Etheridge covert. Außerdem tritt Beata Kossowska, die First Lady of Blues Harp, mit Band auf.