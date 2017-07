Polizeibericht Schwedt vom 31.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Angermünde. In zwei Lauben des Gartenvereins Vogelsang im Park Heinrichslust in Schwedt ist in der Nacht zum Sonnabend eingebrochen worden. Die Eindringlinge, die die Eingangstüren aufgehebelt hatten, stahlen Alkohol und Grillware. In der Nacht zuvor waren Diebe gleich in fünf Gartenlauben in der Gartenanlage Erlengrund in Angermünde eingedrungen. Sie nahmen mehrere Gartengeräte und Werkzeugmaschinen mit. Die Polizei stellte Einbruchswerkzeuge sicher.

Körperverletzungim Asylheim

Prenzlau. Nach einer Schlägerei im Asylbewerberheim in Prenzlau ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Am frühen Sonnabendabend waren zwei Flüchtlinge aneinandergeraten. Einer der beiden musste medizinisch behandelt werden, konnte danach aber wieder entlassen werden.