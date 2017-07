Polizeibericht Eberswalde vom 31.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593130/

Blumberg. Bei einem Unfall auf der B 158 bei Blumberg ist am Sonnabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte er „trotz unklarer Verkehrslage“ überholt und einen vor ihm nach links abbiegendes Auto zu spät bemerkt. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik geflogen. Die drei Insassen des Autos wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 20 000 Euro. Zuvor hatte es auch auf der Bundesstraße bereits einen weiteren schweren Unfall gegeben. Bei Hirschfelde war ein Auto, das Richtung Bad Freienwalde fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Beide Airbags lösten aus, der Fahrer und seine Beifahrerin wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Schaden: rund 10 000 Euro.

19-Jährige stirbtbei Motorradunfall

Tiefensee. Bei einem Unfall auf der B 168 zwischen Tiefensee und Prötzel ist in der Nacht zum Sonnabend eine 19-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie saß auf einem Motorrad, dessen Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Beide rutschten mit der Yamaha über die Fahrbahn und blieben vor und hinter der Leitplanke liegen. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Seine Beifahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Bundesstraße war von 21.30 bis1 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle waren Bernauer und Strausberger Polizeibeamte im Einsatz.

Kind verletztnach Karambolage

Finowfurt. Ein 13-jähriges Kind ist bei einem Auffahrunfall mit vier Autos am Sonnabendnachmittag in der Marienwerder Straße in Finowfurt verletzt worden.Das Kind, das eine frische OP-Wunde hatte, wurde zunächst von Finowfurter Feuerwehrleuten und dann vom Rettungsdienst versorgt. Drei der am Unfall beteiligten Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war drei Stunden gesperrt.

Fahrrad aus Kellergestohlen

Eberswalde. Ein rund 800 Euro teures Fahrrad haben Diebe aus dem Keller einesMehrfamilienhauses in der Alexander-von-Humboldt-Straße in Eberswalde gestohlen. Sie hatten den Verschlag in der Nacht zum Sonnabend aufgebrochen.