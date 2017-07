Polizeibericht Freienwalde vom 31.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Altglietzen. Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße eingedrungen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überdrehten sie das Schloss der Hintertür. Die Bewohner schliefen zur Tatzeit im Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine Brieftasche, Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden wurde mit 1500 Euro angegeben. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Polizei sucht nach weiteren Zeugen

Gabow. Ein Schiffmühler hat in der Nacht zum Freitag Unbekannte auf einem Grundstück in Gabow beobachtet. Dort wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, ob es weitere Zeugen gibt, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Schiffmühle oder Altglietzen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei zu melden.

Kontakt: Tel. 03341 330-0

Werkzeug undArbeitshose gestohlen

Neulewin. Diebe haben in der Nacht zu Sonnabend aus einem VW GolfMaurerwerkzeug sowie Arbeitshosen gestohlen. Der Schaden wurde mit 350 Euro beziffert. Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige auf und suchten am Fahrzeug nach Spuren. Wie die Täter ins Auto gelangten, ist bislang unklar.

Tank angebohrt und Benzin abgezapft

Neuhardenberg. Erneuthaben Diebe einen Fahrzeugtank angebohrt. Diesmal hatten sie es in der Nacht zu Sonnabend auf einen im Wohngebiet Hermann-Matern-Straße abgestellten Peugeot abgesehen. Sachschaden am Auto: ca. 400 Euro.

Schwere Unfälleauf der B 158

Bad Freienwalde. Wegen Unfällen war die B 158 am Sonnabend mehrmals gesperrt. Zuerst war beiHirschfelde ein Auto, das Richtung Bad Freienwalde fuhr, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dann wurde bei Blumberg ein Kradfahrer schwer verletzt, der „trotz unklarer Verkehrslage“ überholt hatte.