Polizeibericht Oranienburg vom 31.07.2017

Hennigsdorf. Weil sie drei randalierende Jugendliche auf ihr Verhalten hin ansprachen, sind zwei 64 und 68 Jahre alte Brüder am Sonnabend gegen 21 Uhr in der Fontanestraße angegriffen worden. Die jungen Männer hatten zuvor eine Dixi-Toilette umgeworfen. Als die Zeugen verbal eingriffen, wurde einer der Randalierer handgreiflich. Der 64-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Im Kreisel gegen Baum gefahren

Hohen Neuendorf. Eine 64-jährige Fahrerin ist am Sonnabend gegen 15.30 Uhr im Kreisverkehr an der Berliner/Stolper Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gefahren. Durch den Unfall erlitt sie einen Schock. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Radfahrerin verletzt

Schildow. Eine 65-jährige Radfahrerin ist am Sonnabendmittag von einer 32-jährigen Pkw-Fahrerin verletzt worden. Diese wollte von einem Parkplatz auf die Mühlenbecker Straße einbiegen und übersah die Radlerin, die durch die Kollision leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Zu schnell gefahren

Hennigsdorf, Weil ein 76-jähriger Renaultfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit an der Anschlussstelle Hennigsdorf die Autobahn verließ, ist er am Freitag gegen 22 Uhr mit der Schutzplanke kollidiert. Zur Bergung des Wagens musste die Abfahrt für eine Stunde gesperrt werden.