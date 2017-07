Polizeibericht Seelow vom 31.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593135/

Neuhardenberg. Erneuthaben Diebe einen Fahrzeugtank angebohrt. Diesmal hatten sie es in der Nacht zu Sonnabend auf den Kraftstoff eines im Wohngebiet Hermann-Matern-Straße abgestellten Pkw Peugeot abgesehen. Der Sachschaden am Fahrzeug wurde mit 400 Euro angegeben.

Gartengerätegestohlen

Falkenhagen. Unbekannte sind in eine auf einem Hotelgelände befindliche Garage eingedrungen und entwendeten einen Rasentraktor, einen Freischneider und einen Rasenmäher. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1600 Euro. Seelower Polizeibeamte nahmen eine Anzeige auf und suchten vor Ort nach Spuren.

Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Wulkow. Die Besitzerin eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße stellte an dessen Eingangstür frische Hebelspuren fest. Sie informierte am Sonnabendabend die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des versuchten Einbruchs auf. In das Haus waren die Täter glücklicherweise nicht gelangt. Der Sachschaden wurde mit 50 Euro angegeben.

Getränke aus Kellern gestohlen

Ortwig. Verschiedene Getränke haben Unbekannte aus mehreren Kellern eines Mehrfamilienhauses in Ortwig gestohlen. Laut Polizei entfernten die Diebedie an den Kellern angebrachten Vorhängeschlösser und gelangten so ins Innere. Die Kellernutzer riefen amSonnabendnachmittag die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.