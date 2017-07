Polizeibericht Strausberg vom 31.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593136/

Petershagen-Eggersdorf. Den Urlaub der Eigentümer nutzten Diebe und drangen in ein Einfamilienhaus in der Strausberger Straße ein. Sie durchwühlten Schränke und Behältnisse. Der Eigentümer bemerkte bei der Rückkehr die hochgeschobene Jalousie und eine eingeschlagene Scheibe der Terrassentür. Da die Täter das Haus stark verwüstet hatten, war zunächst nicht klar, was fehlt. Allein der Sachschaden wurde mit 10 000 Euro beziffert. Ein Kriminaltechniker sicherte umfangreiche Spuren.

Dieb stiehlt Rucksack aus Fahrradkorb

Strausberg. Auf den Rucksack einer älteren Frau hatte es am Freitagmittag ein Dieb auf dem Friedhof Berliner Straße abgesehen. Die Frau schob ihr Fahrrad, der Rucksack lag im Korb. Der junge Mann entriss ihr den Beutel, sie stürzte und verletzte sich. Der Täter erbeutete Brieftasche, Mobiltelefon, Wohnungsschlüssel. Hinzugerufene Beamte konnten ihn nicht mehr entdecken.

Mehrere Garagenaufgebrochen

Strausberg. Mehrere Garagen sind im Komplex Neue Mühle aufgebrochen worden. Ein Spaziergänger hattedie Polizeiam Sonnabendmorgen gerufen. Bislang liegen keine Angaben zum Diebesgut vor. Der Sachschaden mit 300 Euro beziffert.