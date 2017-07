Polizeibericht Gransee vom 31.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (moz) Zehdenick (GZ) Zwischen Sonnabendnachmittag 15.30 Uhr und Sonntagfrüh 7.10 Uhr sindunbekannte Täter in Zehdenick in den Innenraum einer öffentlichen Einrichtung im Wesendorfer Weg eingedrungen – nach ersten Erkenntnissen gewaltsam über die Haupteingangstür. Nachdem weitere Türen aufgehebelt wurden, eigneten sich die Täter alle Fahrzeugschlüssel aus einem Schlüsselkasten sowie Elektrowerkzeuge an. Ein auf dem Gelände der Einrichtung geparkter VW Touran wurde ebenfalls entwendet. Die Kripo ermittelt.