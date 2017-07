Polizeibericht Gransee vom 31.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (moz) Grieben (GZ) Gleich zweimal sind am Sonnabend Diebe in Firmen der Siedlung III in Grieben eingedrungen: Sie gelangten etwa gegen 0.22 Uhr durch Manipulation des Eingangstores auf das Betriebsgelände einer Firma für Drahtverarbeitung. Fünf Gebäude wurden gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug und weitere Gegenstände entwendet. Zugleich haben unbekannte Täter ein Hallentor einer weiteren Firma geöffnet. Auch hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.