Pariser Nationalversammlung stimmt über Arbeitsmarktreform ab

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Frankreichs Nationalversammlung soll am Dienstag (15.00 Uhr) den Weg für die erste große wirtschaftspolitische Reform von Präsident Emmanuel Macron ebnen. Es geht um eine Lockerung des Arbeitsrechts: Die Abgeordneten stimmen über ein Gesetz ab, das die Regierung bevollmächtigt, die geplante Reform mittels Verordnungen umzusetzen. Ein Vermittlungsausschuss von Nationalversammlung und Senat, der zweiten Parlamentskammer, verständigte sich am Montag auf einen Kompromisstext. Die Senatoren stimmen dann am Donnerstag darüber ab.