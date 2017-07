Opernkurs wieder international

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Montag hat in Beeskow der Internationale Opernkurs mit 22 Sängerinnen und Sängern aus 13 Ländern begonnen. Im Schützenhaus gaben sie am Vormittag beim Vorsingen vor Experten einen Eindruck ihres Könnens.

Am Klavier begleitet von Andreas Lisius muss als Erste die Französin Marie-Audrey Schatz auf die Bühne, um einige Stücke aus ihrem Repertoire darzubieten. Regisseur Lars Franke, die Gesangsdozenten Nena Brzakovic (künstlerische Leiterin) und Markus Brück sowie Mitarbeiter der Burg Beeskow hören zu, machen Notizen, während die anderen Sängerinnen und Sänger, die meisten sind Mitte 20, auf ihren Auftritt warten.

Schon am Nachmittag beginnt der Unterricht mit Markus Brück. Der 44-Jährige ist erstmals bei einem Opernkurs in Beeskow dabei. Der Opernsänger wohnt in Berlin, hat eine Festanstellung an der Deutschen Oper und trat erst vor kurzem im "Rosenkavalier" an der Metropolitan Oper in New York auf. "Der Opernkurs in Beeskow ist inzwischen ein Begriff geworden", sagt Brück, deshalb habe er das Angebot, in der Sommer-Theaterpause hier zu arbeiten, gern angenommen. Mit dabei ist auch Terrier-Mischling Dobby, der auf seiner Decke den schönen Stimmen lauscht. "Er ist daran gewöhnt und findet es gut", lacht Brück.

Schon zum "Inventar" von Oper Oder-Spree gehört Lars Franke, der Regisseur. In diesem Jahr ist er nicht nur für die Operncollage in Ragow verantwortlich, sondern auch für die Opernproduktion "Orpheus in der Unterwelt", die ab Freitag insgesamt sieben Mal in Neuzelle und in Beeskow aufgeführt wird. "Die Qualität der Teilnehmer wächst von Jahr zu Jahr", hat Lars Franke bemerkt und auch er sagt: "Oper Oder-Spree in Beeskow und Neuzelle und das Gesangsseminar sind bis Berlin und darüber hinaus zu einem Begriff geworden." Und so mangelt es auch nicht an jungen Bewerbern.

Da der Opernkurs gefördert wird, ist nur eine Teilnehmergebühr von 650 Euro nötig. "Das ist im Vergleich zu anderen Kursen wenig", erklärt Susann Müller, Mitarbeiterin der Burg Beeskow. Acht Teilnehmer müssen gar nichts zahlen, da ihre Teilnahme von der Sparkasse, der Loscon-Stiftung, von privaten Sponsoren aus Beeskow, dem Förderverein Burg Beeskow und der Kreis-Musikschule "Jutta Schlegel" finanziert wird. Die aus Sauen stammende und leider zu früh verstorbene Gesangsdozentin Jutta Schlegel hatte den Kurs vor 26 Jahren ins Leben gerufen. "Es ist sehr wichtig, dass angehende Opernsänger, die an Hochschulen und Universitäten studieren, auch Auftrittsmöglichkeiten erhalten und sich mit anderen messen können", erklärt Regisseur Franke die Notwendigkeit eines solchen Kurses.

Was die jungen Sänger können, werden sie bereits am kommenden Sonnabend beim Festlichen Liederabend im Schützenhaus in Beeskow (auf der Burg wird immer noch gebaut), während der Oper in der Scheune am 11., 12. und 13. August in Ragow sowie bei der festlichen Operngala am 19. August auf dem Burghof und am 20. August in Neuzelle vorführen.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es über den Webshop Oper Oder-Spree oder direkt in den Vorverkaufsstellen, Tel. Neuzelle 033652 8140 oder Beeskow 03366 352701.