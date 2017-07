Die Feuerwehr hat viele junge Fans

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr im Land hat Nachwuchssorgen. Erstmals gibt es in Brandenburg weniger als 40 000 Feuerwehrleute. Bei der Jugendfeuerwehr sieht das anders aus. In Eisenhüttenstadt existiert mittlerweile sogar eine Warteliste.

Bootstour auf dem Oder-Spree-Kanal: Mit einem Feuerwehr-Schlauchboot schipperten die Kinder aus Eisenhüttenstadt am Montag herum. Und sogar einen Sprung ins kühle Nass wagten einige von ihnen. Eine Rettungsweste hatten alle an.

Immer wieder holt Jannis am Montagvormittag seinen Fotoapparat heraus. Mal wird der Rüstwagen beim Löschzug Innenstadt der Freiwilligen Feuerwehr Eisenhüttenstadt in Szene gesetzt, mal ist es die Drehleiter, die gen Himmel ausgefahren wird. Der Achtjährige nimmt wie sieben weitere Kinder im Rahmen des "Ferien-Diploms" an einer Entdeckungstour mit der Feuerwehr statt. Etwa vier Stunden lang können sich mit der Technik vertraut machen, selbst löschen und sogar eine Bootstour steht an - mit abschließendem Erfrischungsbad in Rettungswesten. "Ich finde das alles total interessant", sagt Jannis, der sonst an der Goethe-Schule lernt. So nah sei er noch an der Feuerwehr dran gewesen. Aber er könne sich durchaus vorstellen, später mal Feuerwehrmann zu werden. Und deshalb packt er auch an diesem Vormittag kräftig mit an, wenn Muskelkraft gefragt ist.

Nele ist da schon etwas weiter: "Ich bin seit vergangenen Winter bei der Jugendfeuerwehr", berichtet die elfjährige Schülerin der Diesterweg-Grundschule. "Das macht echt Spaß", sagt sie und meint nicht nur die gemeinsamen Ausflüge, sondern auch das, was sie lernen. Sogar eine eigene Uniform hat das Mädchen mittlerweile. Die hängt im Schrank beim Löschzug Fürstenberg. "Manchmal kommen Neue vorbei und dann erscheinen sie einfach nicht mehr", meint sie etwas verständnislos. Aber das wiederum eröffnet dann Chancen für andere Kinder und Jugendliche. Denn bei der Jugendfeuerwehr Eisenhüttenstadt gibt es mittlerweile eine Warteliste.

50 Jungen und Mädchen sind dort in den zwei Löschzügen aktiv. "Hier ist in den vergangenen Jahren eine sehr gute Nachwuchsarbeit gemacht worden", betont der Eisenhüttenstädter Feuerwehrmann Gerd Rademacher, der bei der Landesjugendfeuerwehr auch Fachbereichsleiter für Jugendpolitik ist. Die Nachwuchssorgen der Feuerwehr beginnen ihm zufolge nicht unbedingt im Kinder- und Jugendalter, sondern erst später. Meist breche der Kontakt zu den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr ab, wenn sie ihren Schulabschluss in der Tasche haben und den Landstrich verlassen.

Während man im ländlichen Umland schon erfolgreich Kinderfeuerwehren eingeführt hat - wie beispielsweise in Neuzelle -, geht es in Eisenhüttenstadt erst im Alter von zehn Jahren los. Bis sie 16 Jahre alt sind, können die Jungen und Mädchen Mitglied bleiben. Danach dürfen sie in die Einsatzabteilung wechseln.

Der kleine Felix, der an diesem Tag mit seiner Mutter zu Besuch beim Löschzug Innenstadt ist, muss sich also noch etwas gedulden. Aber Appetit holt er sich am Montag schon mal. Mit dem Spielzeughelm seines Film-Helden Feuerwehrmann Sam fährt er mit dem Feuerwehrauto und darf sogar mal kurz Probesitzen auf dem Fahrersitz. "Je früher die Kinder in Kontakt mit der Feuerwehr kommen, desto eher bindet man sie natürlich daran", sagt Rademacher. Genau aus diesem Grund hat sich die Feuerwehr auch an dem Ferienprogramm beteiligt und einigen Kindern damit Träume erfüllt. Die Nachwuchsarbeit scheint zu ziehen. "Vor ein paar Jahren hatten wir landesweit nur noch 11 800 Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr. Jetzt sind es mehr als 13 000", sagt Gerd Rademacher.