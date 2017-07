Die "Addams Family" erwacht zum Leben

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich mache das hier schon das 14. Jahr", erzählt Kerstin Hämmerling kurz vor der öffentlichen Aufführung der "Addams Family" auf der Terrasse des Clubhauses in den Diehloer Bergen. "Man trifft hier einfach immer wieder neue talentierte Menschen", sagt die Leiterin des Camps. Doch dann muss sie sich schon wieder um das nächste Mädchen kümmern, das für das Kostüm noch den letzten Feinschliff benötigt.

Fünf Tage und vier Nächte haben die 14 jungen Damen und der eine junge Herr auf dem Gelände des Marchwitza verbracht. Eigentlich wollten sie dort zelten. Doch da machte ihnen der Regen einen Strich durch die Rechnung.Schon in der ersten Nacht stand der Umzug ins Haus an. Der Stimmung tat das offensichtlich keinen Abbruch.

"Es war echt schön hier", sagt Pauline Eckert. Die 13-jährige Gymnasiastin aus Bremsdorf hatte über eine Freundin von dem Sommercamp erfahren und dachte sich, warum eigentlich nicht? Bereut hat sie es nicht. "Wir haben hier ja nicht nur geprobt, sondern gemeinsam auch andere Sachen unternommen." Kurz darauf steht sie als Malcolm vor dem Publikum und zeigt, was sie in den vergangenen Tagen gelernt hat.

Genau wie Lisa-Marie Reichelt. Die 18-Jährige aus Eisenhüttenstadt ist laut Kerstin Hämmerling eins der großen Talente. Ganz cool mimt sie Wednesday Addams, singt, tanzt und schauspielert, und zwar durchaus überzeugend. "Ich liebe Musical einfach", betont sie und erzählt, dass sie schon sechs Mal beim Musical-Camp des Vereins Interkultur Vielfarben im Marchwitza mitgemacht hat. "Hier schauspielert man ja nicht nur", begründet sie ihr fortwährendes Interesse. "Hier arbeitet man auch an der Choreografie mit, kann sich in vielen Sachen ausprobieren." Und all das reicht ihr noch lange nicht. Sie will weitermachen und sich an der staatlichen Musicalschule in München bewerben. "Einen Plan B gibt es noch nicht", sagt sie. Aber zunächst genießen Lisa-Marie Reichelt und die anderen erst einmal den Applaus, den die Addams Family an diesem Nachmittag erhält. Der schönste Lohn nach all den Tagen.