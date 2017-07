Achter Auftritt der Faldo Series

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593145/

Die besten Talente der internationalen Golfszene im Alter bis 21Jahre treten auf dem herausfordernden Faldo Course Berlin in Bad Saarow an. Erstmals geht es für die Teilnehmer neben der Finalqualifikation auch um Punkte für das World Amateur Golf Ranking (WAGR), da das Turnier in diesem Jahr über 54Löcher gespielt wird. Los geht es heute um 7.30 Uhr, die Siegerehrung ist für Donnerstag gegen 19 Uhr vorgesehen. Zuschauer sind an allen drei Turniertagen herzlich willkommen.

Der Ansporn aller Teilnehmer der Faldo Series Germany Championship ist groß, schließlich sind Major Champions wie Rory McIlroy (Nordirland) und Yani Tseng (Taiwan) auch durch Sir Nick Faldo an die Weltspitze gelangt. In fünf Alterskategorien treten die Nachwuchs-Golfer an und kämpfen ehrgeizig um den Sieg in ihrer Gruppe. Haben sie das geschafft, sind sie für das internationale Finale qualifiziert, bei dem sie sowohl auf die Sieger aus 30Nationen und auf den Weltklasse-Golfer Sir Nick Faldo persönlich treffen. Dort gilt es dann, sich einen Startplatz bei einem Profiturnier zu sichern.

Hilfestellung und Anleitungen bekommen die Teilnehmer dort, aber auch schon in Bad Saarow von prominenter Seite: Keith Wood wird als langjähriger Personal Pro von Sir Nick Faldo (beide Großbritannien) zu Besuch sein und die Nachwuchsspieler coachen. Favorit des Turniers ist der Vorjahresgesamtsieger Nikolai Schaffrath (Handicap +2,0) vom GLC Berlin-Wannsee, der 2016 beim Finale auf dem Faldo Course dabei war und den Platz bestens kennt. Leicht wird er es allerdings nicht haben, denn insgesamt treten 14Teilnehmer mit einem Plus-Handicap an. 110 Spieler reisen für die diesjährige Auflage der Faldo Series aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien, England und Italien an.

Sir Nick Faldo, sechsfacher Major-Champion, wünscht "allen Teilnehmern viel Erfolg für das Turnier auf meinem herausfordernden Platz. Durch die langjährige sehr positive Zusammenarbeit mit dem A-Rosa Scharmützelsee bin ich überzeugt, dass es wieder ein fantastisches Event wird und bedanke mich beim ganzen Team und allen Sponsoren für ihr Engagement rundum die Faldo Series."

Vanessa Herbon, A-Rosa Golfdirektorin, freut sich sehr, jungen Golf-Talenten die Chance bieten zu können, sich für das internationale Parkett zu qualifizieren. Und Golfmanager Mark Niendorf fügt hinzu: "Die Jugendlichen beeindrucken uns mit ihrer Spielfreude, ihrer hohen Motivation und dem Trainingsfleiß. Für sie, aber auch für unser A-Rosa-Team, ist das Turnier die perfekte Vorbereitung für die hier im nächsten Juli stattfindenden Herren-Europameisterschaften." Verfolgt werden können die Ergebnisse der Nachwuchstalente direkt ab Turnierstart mit dem Live-Scoring-Button auf www. a-rosa-golf.de.

Im Rahmen der Faldo Series in Bad Saarow gibt es auch einen kostenlosen Schnupperkurs für Kinder und Jugendliche aus der Region. Sie können sich auf einen Höhepunkt in den Ferien freuen. Dank des Engagements von FSK Feuerungsanlagen-Service-Kraftwerke haben sie am Mittwoch, ab 11 Uhr, die Möglichkeit, erste Abschläge zu üben. Begleitet mit Tipps und unterstützt werden sie dabei von Keith Wood und Frank Schiemann, dem Leiter Golfschule.

Anmeldung zum Schnupperkurs: Telefon 03363163300 oder Mail an golf.bsa@a-rosa.de