Schöneiche bezahlt Praktikanten

Schöneiche (MOZ) Praktika in der Schöneicher Gemeindeverwaltung sowie in kommunalen Einrichtungen werden künftig ab einer Dauer von drei Wochen mit mindestens 300 Euro pro Monat vergütet. Schöneiche ist indes nicht die erste Kommune, die Praktikanten bezahlt. Das Thema hat Tücken.

In Schöneiche war es ein Vorschlag der Linken. Ihr Fraktionsvorsitzender, Fritz Viertel, berief sich auf eine Presse-Information des damaligen Bürgermeisters vom Dezember 2015. Demnach haben von 52 Praktikanten, die von 2012 bis 2014 bei der Gemeinde oder in einer ihrer Einrichtungen tätig waren, nur einige eine Vergütung erhalten. Die Linke wollte das ändern und unterschied sieben Gruppen von Praktikanten, vom Schüler über den Studenten bis zum Absolventen einer Einstiegsqualifizierung, die von der Arbeitsagentur Geld erhalten. Drei der sieben Gruppen sollen von dem Beschluss profitieren: Studierende, Auszubildende oder Schüler, die ein Pflichtpraktikum im Rahmen einer Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung durchführen. Junge Menschen, die ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums durchführen. Studierende und Auszubildende, die ein freiwilliges studien- oder ausbildungsbegleitendes Praktikum durchführen.

Für sie alle gilt, dass sie nicht unter das Mindestlohngesetz fallen und keine Vergütung erhalten. Der Beschluss sieht vor, dass für die Vergütung solcher außertariflicher Praktika ab 2018 mindestens 3000 Euro in den Haushalt eingestellt werden sollen. Das wurde nach kontroverser Debatte mit einer Stimme Mehrheit beschlossen. Die meisten Praktikanten sind nach Aussage von Bürgermeister Ralf Steinbrück angehende Erzieher in den kommunalen Kindergärten.

In Fürstenwalde werden Praktika schon länger vergütet, die Stadt zahlt Praktikanten 300 Euro im Monat, wenn sie mindestens sechs Wochen in Vollzeit tätig sind, sagt Personalchefin Silke Krause. Die Praktikanten kämen flächendeckend zum Einsatz - in der allgemeinen Verwaltung, aber auch als Erzieher und bei der Feuerwehr. In Grünheide werden die für eine Bezahlung in Frage kommenden Studenten im Betriebspraktikum nicht bezahlt, sagt Hauptamtsleiterin Renate Baumann. Bis 2019 sei man mit Praktikanten ausgelastet. Erkner hat im Prinzip keine Praktikanten, sagt die zuständige Geschäftsbereichsleiterin Beate Kirscht - Folge der Tatsache, dass die Stadt selbst keine Kita mehr betreibt. Schüler, die einmal wöchentlich über einen längeren Zeitraum kommen, erhielten keine Vergütung, erklärt sie.

Der Kreisverband Fürstenwalde der Arbeiterwohlfahrt hat laut Geschäftsführer Michael Pieper vor etwa einem Dreivierteljahr beschlossen, Erzieher-Praktikanten eine monatliche pauschale Vergütung von 100 Euro anzubieten, wenn sie länger als vier Wochen bleiben. "Das war symbolisch gemeint, als Wertschätzung", sagt Pieper. "Wenn ein Berliner zum Praktikum nach Fürstenwalde fährt, sind damit die Fahrtkosten abgegolten." Es gebe indes schon negative Reaktionen von Ausbildungsträgern der Praktikanten - da diese Vergütung sich negativ auf Leistungen wie Bafög oder Schüler-Bafög auswirken könnte. "Was gut gemeint ist, ist da oft nicht so einfach zu machen."