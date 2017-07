artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wem dieser Sommer außergewöhnlich regnerisch vorkommt, der hat recht: Allein im Juli fielen in Berlin 155 Liter Regen pro Quadratmeter - es war das regenreichste Bundesland. In der international festgelegten Vergleichsperiode von 1961 bis 1990 wurden durchschnittlich im Juli 53 Liter gemessen, also nur ein Drittel. Gleichzeitig war es besonders warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in seiner Monatsbilanz mitteilte.