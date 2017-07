Überaus dominante Sieger

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Heiko Schmidt und seine Crew sind die Sieger der Ruppiner Seglertage 2017. Bei dem vom Ruppiner Segler-Clubs (RSC) ausgerichteten Wettkampf gewann am Wochenende der RSC-Jugendleiter gleich alle vier Wettfahrten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1593148/

Hart am Wind: Zwölf Boote unterschiedlicher Bauart starteten am Wochenende bei den Ruppiner Segeltagen.

Hart am Wind: Zwölf Boote unterschiedlicher Bauart starteten am Wochenende bei den Ruppiner Segeltagen. © MZV

Als der wohl ungewöhnlichste Teil der Ruppiner Segeltage begann, am Sonntag gegen 11 Uhr, da spielte das Wetter mit. Wind zwischen Stärke 3 und 4 trieb die zwölf ganz unterschiedliche Boote zur Langstreckenwettfahrt. Die Strecke führte vom Bahndamm bis an das Jugenddorf Gnewikow und wieder zurück, zweimal war die Strecke zu bewältigen. Auch hier war Heiko Schmidt der Schnellste, nach etwa zwei Stunden waren er und seine Crew im Ziel. Bereits zum dritten Mal hatten die Ruppiner Segler diese abwechslungsreiche Wettfahrt in den Wettkampf aufgenommen.

Da an der Regatta Boote unterschiedlicher Größe teilnahmen - ein so genannter Yardstick-Wettbewerb - wurden die Ergebnisse noch mit festgelegten Faktoren verrechnet. Auch hier erwies sich der Jugendleiter als Bester. Schon am Sonnabend, als im Sichtbereich des Ruppiner Sees Bojen zu umrunden waren, hatte er alle drei Wettfahrten für sich entschieden.

Insgesamt spielte das Wetter an beiden Tagen mit, sagte Regattaleiter Adrian Klein. Nach einer etwas windarmen ersten Wettfahrt steigerte sich die Windstärke von 2 auf 3 bis auf 4.

Während bei den Erwachsenen acht Boote meldeten, darunter die meisten aus dem eigenen Verein, meldeten sich nur vier Jugendliche Crews und Einzelsegler an. Dennoch war Klein insgesamt zufrieden mit der Veranstaltung - die Ferienzeit habe sich bemerkbar gemacht.

Bei den Junioren entschied mit Veith Schneider vom Segelclub Lindow der Sieger ebenfalls alle Wettfahrten des Wochenendes für sich.

Dagegen ist das Interesse am Sommercamp, das vom 28. bis zum 31. August auf dem RSC-Gelände stattfindet, nicht nur riesig groß. Es ist mit 30 interessierten Kindern bereits jetzt ausgebucht. Auch Adrian Klein ist von dem Interesse überrascht, "das ging recht zügig". Die Hürden für den Einstieg waren dabei sehr niedrig gehalten: Schwimmen sollten die Kinder zwischen 6 und 18 Jahren können, Segelerfahrung ist dagegen nicht vonnöten. Davon fühlten sich offenbar viele Eltern angesprochen, dass alle Plätze inzwischen voll sind.

Ergebnisse (Yardstick-Wettbewerb)

Erwachsene: 1. Heiko Schmidt/Christian Hagen/Frank Sekura (Soling, RSC), 2. Jörg und Ulrike Berthold (Hanse 251, RSC), 3. Klaus Krüger/Jürgen Mischke/ Reinhard Zübner-Baake (Dehler 22, Segelclub Nordstern), 4. Adrian und Patricia Klein (20er JK, RSC), 5. Mathias Krensel/Stefan Lux (20er JK, RSC), 6. Ralf und Gudrun Grüneberg (Skippy 650 C, RSC), 7. Uwe Rößger/Frank Murche/Jörg und Kay Späth (Beneteau First, RSC), 8. Andre Colbatzky/Uwe Brünner/Willi Beuter (Dyas, Motorclub Neuruppin)

Jugend: 1. Veith Schneider (Laser, SC Lindow), 2. Julius Boeckler/Anika (Laser Vago, Regatta-Segler Neuruppin), 3. Thomas Gaedicke (470er, Neuruppin - ohne Verein), 4. Annsophie und Marielle Hannaleck (420er, RSC)