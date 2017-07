artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) 30 Grad und kaum Wolken am Himmel: Bei feinstem Sommerwetter startet Hertha BSC die heiße Phase in der Saisonvorbereitung. Dabei fehlen einige wichtige Profis für die Mission Feinschliff. Ein Spieler muss sich einen lauten Rüffel anhören.

Die überraschende Dusche aus dem Rasensprenger sorgte gleich zu Beginn der ersten Einheit von Hertha BSC vor der malerischen Alpenkulisse noch einmal für Abkühlung. Bei sommerlichen 30 Grad im österreichischen Schladming starteten die Berliner am Montag als letzter Fußball-Bundesligist ihr abschließendes Trainingslager vor der neuen Saison.

20 von 24 mitgereisten Spielern absolvierten in der Steiermark nachmittags am Fuße des Hausbergs Planai die erste Einheit. "Ich bin sehr zufrieden, die Reise war sehr angenehm. Die Jungs haben heute gut mitgemacht", sagte Trainer Pal Dardai anschließend. Am Dienstag gehe "es um Schnelligkeit, Torabschluss, deshalb war heute ein angenehmes, ruhiges Training".

Einmal wurde der Ungar allerdings grantig, als er Vladimir Darida für ein Ballwegschlagen rüffelte. "Bist du ein Vorbild oder was? Sind wir im Kindergarten?", schimpfte Dardai lautstark. Ersatzkeeper Thomas Kraft stand nach seinem Nasenbeinbruch ohne Maske im Tor, Verteidiger Sebastian Langkamp kehrte ins Mannschaftstraining zurück.

Dabei plagen Hertha zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel weiter noch einige Personalsorgen. Für die verletzten Niklas Stark, Julian Schieber und Neuzugang Davie Selke kommt das Vorbereitungscamp noch zu früh. Verteidiger Jordan Torunarigha fehlt ebenfalls entgegen der ersten Planung und soll in der Heimat ein Aufbautraining absolvieren. "Jordan hat selber die letzte Entscheidung getroffen, sein Sprunggelenk war noch nicht ganz stabil", sagte Dardai. "Wenn er soweit ist, spielt er mit der U23."

Vier Youngster um Trainer-Sohn Palko Dardai machten in Schladming eine Regenerationseinheit, da sie am Sonntag noch für das Regionalliga-Team gespielt hatten. "Wir wollen viel mit dem Ball machen, viele taktische Dinge. Wir müssen die Leichtfüßigkeit zurückbekommen, die Ballsicherheit", sagte Dardai zuvor zu den Zielen für das Trainingslager.

Dort könnte auch die Verpflichtung von Valentino Lazaro perfekt gemacht werden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Offensivspieler von RB Salzburg nach seiner Sprunggelenksverletzung zunächst ausgeliehen statt gekauft werden.

In der Steiermark werden die Berliner auch zwei Testspiele gegen Neftchi Baku aus Aserbaidschan am Mittwoch und Galatasaray Istanbul am Samstag bestreiten. Zum Auftakt-Pflichtspiel tritt Hertha am 14. August in der ersten DFB-Pokalrunde bei Hansa Rostock an.