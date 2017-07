Wilde Zerstörungswut

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Erneut sind Amtshaus und Bahnhof Zepernick Objekte sinnloser Zerstörung geworden. In der Nacht zu Montag randalierten Unbekannte und hinterließen einen vierstelligen Sachschaden an den Gebäuden.

Ermittlungen vor Ort: Die Bernauer Polizei, hier Sabine Walz und Christian Klub, suchten am Bahnhof Hinweise auf die Täter.

Wer sich an den Häusern austobte und gewalttätig unterwegs war, das ermitteln sowohl die Bahnpolizei als auch die Bernauer Kriminalpolizei. Vor Ort wurden am Montagmorgen zunächst Spuren gesichert.

Einige Lampen, die unterhalb der Decke im Bahnhof angebracht waren, wurden komplett aus ihrer Verankerung herausgerissen, das Glas lag nur noch in Form von Splittern auf dem Steinboden. Mehrere Deckenplatten aus Metall, die zur Abhängung dienten, fehlten. Auch am gläsernen Fahrstuhl, der vor allem für Menschen mit körperlichen Defiziten oder Fahrgäste mit Kinderwagen und Gepäck eingebaut wurde, zeigten sich Spuren wilder Schlagkraft. Lange Risse im Glas der Türen blieben am Ende übrig.

Das Bahnhofs-WC war unlängst sowieso schon demoliert worden, nun gingen die Unbekannten noch einmal mit brachialer Gewalt vor und rissen an der Tür und der leeren Geldbox.

Auch am Amtshaus hinterließen die Randalierer ihre Spuren. In den Scheiben zum gerade bezogenen Büro der Revierpolizisten Panketals versuchten die Unbekannten, die Scheibe einzuwerfen. Dazu bedienten sie sich, wie Polizeibeamte vor Ort vermuteten, offenbar eines Feuerlöschers. Tiefe Löcher in der Scheibe und Spuren von Sprühschaum blieben als Zeugnisse der Aktion sichtbar zurück.

Auch ein Feuerwerkskörper war offenbar auf die Fassade des Amtshauses abgefeuert worden. Sichtbar auch hier die Spuren von Brandmitteln auf der Wand.

Laut Bürgermeister Rainer Fornell ging die Alarmanlage nicht an. Er ärgert sich aber maßlos über die Zerstörungswut mancher Zeitgenossen. Erst kürzlich wurden Kameras, die an der Fassade des Amtshauses angebracht waren, abgerissen und zerstört.

Im Umfeld des Bahnhofs sind aber weitere Kameras installiert worden. Nun hofft die Polizei mit einer Auswertung dieser Daten auf die Spur derjenigen zu kommen, die mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung rechnen müssen.

Ein Schaden im vierstelligen Bereich wurde ermittelt. Die Spuren müssen nun allesamt ausgewertet werden.

Zeugen sollten sich unter 03338 3610 bei der Bernauer Polizei melden.