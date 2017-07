 Kommunikationschef Scaramucci räumt Posten

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Das ging schnell: US-Präsident Donald Trumps erst vor wenigen Tagen ernannter Kommunikationschef Anthony Scaramucci räumt diesen Posten im Weißen Haus wieder. Das berichteten unter anderem die "New York Times" und "Politico" am Montag. Es war zunächst unklar, ob Scaramucci (53) einen anderen Job in der Regierungszentrale erhalten solle.