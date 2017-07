Kanuten bescheren Heimkindern Urlaub

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Kanusportverein Beeskow hat am Montag sechs Heimkinder aus Eberswalde mit deren Erziehern empfangen. Die Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren genießen eine reichlich mit Programm gespickte Woche in Beeskow. Die Kinder übernachten auf dem Gelände des Kanusportvereins in Zelten. Für Programm und Verpflegung sorgt der Verein. Die Stadt und Sponsoren unterstützen die Aktion.

Am Montag nutzten die Kinder die Spree gleich zum Plantschen. Abends wurden Marshmallows über offenem Feuer gegrillt. Heute stellt der Verein den Heimkindern die verschiedenen Bootstypen vor. Am Mittwoch geht es mit dem motorisierten Floß auf den Schwielochsee. Am Donnerstag steht ein Besuch des Storkower Mitmachparks Irrlandia auf dem Programm, Irrlandia erlässt die Hälfte des Eintritts. Am Freitag bereiten die Kanuten gemeinsam mit ihren jungen Gästen das Sommerfest vor.

Das Fest wird am Sonnabend der Höhepunkt nicht nur der Besuchswoche der Heimkinder sein, sondern für alle Mitglieder und Freunde des Vereins. Das Fest lockt von 14 bis 18 Uhr alle Interessierten auf das Vereinsgelände in der Gartenstraße. An diesem Tag wird der Verein eine Patenschaft für Kinder aus dem Heim "Menschenskinder" in Eberswalde übernehmen. Am Sonnabend wird auch eine Neptuntaufe durchgeführt. Essen, Getränke und Leckereien können gegen einen geringen Aufpreis erworben werden. "Über selbst gebackene Kuchen für diesen Tag würden wir uns sehr freuen", teilt der Verein mit.

Die Idee, Kinder aus dem Eberswalder Heim ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen, hatte das Vereinsmitglied Frank Reinke. Er wohnte als Jugendlicher selbst einige Jahre in dem Eberswalder Heim und hatte den Kontakt vermittelt. Seine Idee fand sofort offene Ohren im Verein, besonders bei Trainer und Vorstandsmitglied Wolfgang Winhauer, der als Kind ebenfalls eine Zeit in der Eberswalder Einrichtung lebte. "Wir haben das im Vorstand besprochen und alle spontan den Daumen nach oben gerissen", berichtet Winhauer.

Die Idee sei, Kindern, die sonst nicht auf der Sonnenseite leben, eine erlebnisreiche Woche zu ermöglichen, so Reinke. Wie in den meisten Kinderheimen sei für Freizeitgestaltung nicht viel Geld da, vermutet er. Der Verein wolle, dass sich die Kinder selbst als Erwachsene noch gerne an die Woche in Beeskow erinnern. "Im Prinzip werden die jetzt ne ganze Woche von uns verwöhnt", ergänzt Winhauer.