Eisenhüttenstadt (MOZ) Am späten Sonntagabend hat sich eine 51-jährige Eisenhüttenstädterin über Notruf bei der Polizei gemeldet und kündigte an, sich etwas antun zu wollen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei dies nicht das erste Mal vorgekommen. Eine Polizeistreife traf die Frau unversehrt aber mit 2,89 Promille Alkohol in der Atemluft an.