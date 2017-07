artikel-ansicht/dg/0/

Müller verlangt Freilassung von Peter Steudtner bei Fürbittengebet

Berlin (dpa) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner in der Türkei als "Akt der Willkür" verurteilt und dessen sofortige Freilassung gefordert. Er sei "fassungslos", sagte Müller beim ersten ausführlichen Fürbittengebet für Steudtner am Montagabend in der Berliner Gethsemanekirche. Die Kirche und die Gemeinde würden staatliche Willkür kennen, betonte Müller mit Blick auf die Wendezeit in der DDR.

artikel-ansicht/dg/0/1/1593156/





Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kommt nach einer Fürbitten-Andacht für den in der Türkei inhaftierten Peter Steudtner am 31.07.2017 aus der Gethsemanekirche in Berlin.



© dpa