Pendler-Rekord in Deutschland

Im vergangenen Jahr stieg der Anteil der pendelnden Beschäftigten um 0,2 Prozentpunkte auf einen neuen Rekordwert von 59,4 Prozent. Betroffen sind 18,4 Millionen Menschen in Deutschland. Die Großstadt mit den meisten sogenannten Einpendlern ist München mit 365 000 Menschen, die dort im vergangenen Jahr arbeiteten, aber nicht wohnten. Es folgt Frankfurt am Main mit 352 000 Einpendlern. Den größten Zuwachs hatte in den vergangenen Jahren Berlin, wo die Zahl der Pendler seit der Jahrtausendwende um weit über 50 Prozent auf zuletzt fast 300 000 stieg. Damit kommt in der Hauptstadt fast jeder vierte Beschäftigte von außerhalb.

Rund zwei Drittel der Berlin-Einpendler sind Brandenburger - laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit vom Juni 2016 genau 203 274. Menschen aus dem Land Brandenburg fahren zur Arbeit auch nach Sachsen (17 585) und ins weit entfernte Nordrhein-Westfalen (9653). Nach Brandenburg pendeln wiederum Zehntausende Berliner, nämlich 84 776. Das bedeutet, dass etwa jeder zehnte Brandenburger Arbeitsplatz von einem Hauptstädter genutzt wird. Zudem arbeiten 16 145 Sachsen und 10 166 Sachsen-Anhaltiner im Brandenburgischen.

Vor allem wenn Metropolen mit steigenden Miet- und Immobilienkosten überwiegend von ländlichem Raum umgeben sind wie zwischen Hamburg und Berlin, werde Pendeln für viele zum Alltag, sagt Thomas Pütz vom Bonner Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. In Regionen mit vielen kleineren Städten, in denen es jeweils Büros und Betriebe gibt, haben es die Menschen oft weniger weit zur Arbeit.

Doch auch Pendeln über lange Strecken ist für viele normal. So ist der Anteil der Pendler mit einem Arbeitsweg von mehr als 50 Kilometer 2016 noch einmal leicht auf 6,2 Prozent gestiegen. 11 000 Menschen pendeln zum Beispiel von Bayern nach Berlin. Von Berlin nach Bayern sind es 14 000. Ob die Betroffenen am Arbeitsort unter der Woche auch wohnen, was bei langen Distanzen anzunehmen ist, erfasst die Statistik nicht.

Der ADAC notiert mit Sorge, dass Pendelverkehr zunimmt, "weil viele Menschen in den Städten keinen bezahlbaren Wohnraum finden". Der Club macht sich für die "Stadt der kurzen Wege" stark mit einem engen Nebeneinander von Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Freizeit. Dann würde den Menschen öfter Fuß- und Radverkehr reichen. Gern sähe der ADAC auch mehr Park&Ride-Anlagen. (Kommentar Seite 2; Seite 5)