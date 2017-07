Fachmärkte fallen durch

artikel-ansicht/dg/0/

Die kleinste Fraktion im Stadtparlament wird noch darüber beraten, wie sie mit dem ihrem aufwändig ermittelten Stimmungsbild umgeht. Zwar lässt das Resultat an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig, doch steht es auf einem kleinen Fundament: Nur 23 Fragebogen seien verteilt worden, bloß 17 Antworten auszuwerten gewesen, räumt Viktor Jede ein, der dennoch über die Aktion froh ist. "Bisher beruhte die Aussage der Eberswalder Rathausspitze, die Ausbaupläne fürs Fachmarktzentrum in Finowfurt würden den Einzelhandel in Eberswalde schwächen, auf einer Einschätzung aus der Stadtverwaltung", sagt der Fraktionsvorsitzende, der die Fragen gemeinsam mit seiner politischen Mitstreiterin Ilona Pischel so neutral wie möglich formuliert hat. Mit der Umfrage seien erstmals direkt Betroffene einbezogen worden, wenn auch in bescheidenem Umfang, findet Viktor Jede. Dies sei auf jeden Fall eine neue Qualität.

Von den 17 Antwortenden rechnen zehn damit, dass ein erweitertes Fachmarktzentrum in Finowfurt ihnen Umsatzverluste bescheren würde. Fünf gehen davon aus, dass das zusätzliche Angebot auf sie keine Auswirkungen hätte, zwei gehen sogar von Umsatzsteigerungen aus.

Die zweite inhaltliche Frage richtet den Blick aufs Große und Ganze: Wie schätzen Sie dieses Vorhaben für die zukünftige erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Standortes Eberswalde und seiner Stadtteile ein? Drei Umfrageteilnehmer sehen die Entwicklung "insgesamt optimistisch und positiv". Zwölf Antwortende gehen davon aus, dass die durch die Gemeinde Schorfheide angestrebte Investition für Eberswalde "eher wirtschaftliche Nachteile und Hemmnisse" bedeuten würde. Und zwei Umfrageteilnehmer halten weder Vor- noch Nachteile für vorstellbar.

Sechs Fragebögen waren von Antwortenden ausgefüllt worden, die sich als reine Einzelhändler bezeichnen. Sieben Teilnehmer haben angekreuzt, sie seien Einzelhändler und Dienstleister, vier verstehen sich ausschließlich als Dienstleister.

Bündnis Eberswalde hatte auch um die wirtschaftliche Entwicklung des Standortes beeinflussende Vorschläge gebeten. Die wenigen Antwortenden, die diese Option nutzten, hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. "Es sollten generell Großanbieter verboten werden. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sein kleines Geschäft halten zu können", heißt es da. "Viele Kunden bemängeln die Parkplatzsituation. Die Stellplätze an den Hauptstraßen sind für unsichere Fahrer zu gefährlich, kostenlose Parkplätze sind selten", bemängelt ein Teilnehmer.

Ob das Umfrageergebnis das Abstimmungsverhalten der Mini-Fraktion beeinflussen wird, müsse sich zeigen. "Wir werden die Aktion natürlich auswerten. Doch bei uns gibt es ja keinen Fraktionszwang. Das fänden wir undemokratisch", sagt Viktor Jede, der aus seiner Ansicht keinen Hehl macht. "Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Wenn neue Märkte eröffnen, verteilt sich daher nur die Kaufkraft noch mehr", sagt der Einzelhändler, der persönlich die Konkurrenz der größeren Fachmärkte nicht fürchtet, aber dennoch jede Neuansiedlung von Märkten ablehnt. "Ich bedauere zum Beispiel, dass für den alten Max-Bahr-Baumarkt keine andere Lösung gefunden wurde, als dort den Sonderpostenanbieter Thomas Philipps zuzulassen", sagt er. Seine Fraktionskollegin Ilona Pischel ist hingegen eine erklärte Gegnerin staatlicher Regulierung, wenn dadurch Konkurrenz im Einzelhandel unterdrückt wird.

Die Debatte dürfte also weitergehen - und dies nicht allein beim Bündnis Eberswalde.