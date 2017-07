Finower Frauen bleiben zusammen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Völlig zu Recht können die jungen Frauen der ersten Mannschaft des TTC Finow strahlen, haben sie doch in der abgelaufenen Saison durch eine sensationelle Rückrunde die Tischtennis-Regionalliga Nord nach langem Zittern doch noch halten können.

In der neuen Saison wollen sie an die tollen Leistungen der Rückrunde anknüpfen und den Klassenerhalt bereits vor dem letzten Spieltag sichern. Das obere Paarkreuz bleibt mit Caro Gragol und Isabell Puskas unverändert. Doch besonders Isabell Puskas wird es nach einer Materialumstellung erst einmal nicht leichter gegen die Spitzenspielerinnen der Liga haben. Punktegarant soll wieder das untere Paarkreuz werden, in dem Carolin Mews, Chiara Baltus und Claudia Petereit auflaufen.

Die Saison der Frauen beginnt übrigens am 3. September mit einem Brandenburg-Derby gegen den ESV Prenzlau.

Die Einzelbilanzen der Saison 2016/17: Carolin Gragoll 17:29 Spiele, Isabell Puskas 12:31, Chiara Baltus 8:15, Carolin Mews 23:11, Claudia Petereit 13:16. Die Doppelbilanzen: Mews/Petereit 10:5, Gragoll/Puskas 7:11

1. Rein. Füchse Berlin 153: 70 33: 72. VfL Kellinghusen147: 82 32: 83. VfL Oker144: 98 30:104. SC Poppenbüttel131: 95 26:145. Kaltenkirchener TS120:103 24:166. VfL Tegel122:121 17:237. SG Marßel Bremen 111:128 17:238. TTC Finow I98:127 16:249. TuS Germ. Schnelsen90:134 13:27 10. ttc Berlin eastside II79:134 10:30 11. Spvg. Oldendorf55:158 2:38