Sangerhausen (dpa) Der Fahrradhersteller Mifa firmiert ab Dienstag unter neuem Namen. Aus der Mifa-Bike GmbH (Sangerhausen) wird die Sachsenring Bike Manufaktur GmbH. Am 20. Juli hatte der Unternehmer Stefan Zubcic aus Coburg in Oberfranken das insolvente Traditionsunternehmen aus dem Südharz gekauft. Der Geschäftsbetrieb gehe wie geplant und angekündigt - am 1. August - auf die neue Gesellschaft über, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters mit. Zubcic hatte betont, die Umfirmierung von Mifa sei Ausdruck eines grundsätzlichen Neuanfangs. Die Fahrradmarke Mifa bleibe erhalten.