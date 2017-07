Zwei-Bahnen-Vergleich als traditioneller Auftakt zur neuen Kegler-Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Mit einer Mannschaft auf Landesebene (FC Schwedt/Männer-Verbandsliga) sowie nunmehr acht Teams in der Uckermarkliga werden die Classic-Kegler die Saison 2017/18 bestreiten. Bevor es aber um die ersten Punkte geht, wird es den traditionellen Zwei-Bahnen-Vergleich mit den Prenzlauer Keglern geben: am 12. August Teil eins auf der Bohle-Bahn in der Uckermark-Kreisstadt, eine Woche später auf der Classic-Anlage der SSV PCK in der Breiten Allee der Oderstadt. TSV und KSV Prenzlau sowie FC und SSV PCK aus Schwedt schicken jeweils ein vierköpfiges Team ins Rennen.

Wiederum nur sieben Tage später fällt die erste Spieljahres-Entscheidung der uckermärkischen Classic-Kegler, wenn die beiden Schwedter Vereine mit jeweils zwei Mannschaften um den Kreispokal spielen. Das wird dann die letzte Vorbereitung für die Punktspielrunden sein, die in der Verbandsliga bereits am 2. September, in der Kreisliga eine Woche danach starten.

Vor einer riesigen sportlichen Herausforderung stehen diesmal die FCS-Herren in der Verbandsliga. Dies ergibt sich insbesondere aus einer Spielklassen-Reform. Nachdem die 200-Wurf-Bundesliga wie angekündigt aufgelöst wurde, kam der SV Arnsdorf automatisch in die höchste Landesspielklasse. Mit dem SV Senftenberg und SV Frieden Beyern stiegen zwei Brandenburger Teams aus der 2. Bundesliga der 120-Wurf-Variante ab. Und da ab neuem Spieljahr ein gemeinsamer Brandenburg-Berlin-Ligaspielbetrieb ausgetragen wird, kommt auch Kleeblatt Berlin II als bisheriger 200er-Bundesligist in die Verbandsliga.

Da der FC Schwedt zuletzt Vierter war und kein vor ihm platziertes Team aufstieg, haben somit sieben der künftigen zehn Kontrahenten die Vorsaison besser abgeschlossen als die Oderstädter. Lediglich der Hohenbockaer SV (5.) und Lok Elsterwerda II (6.) sowie Aufsteiger KSV Seelow lagen sozusagen hinter den Schwedtern, die nun an den 20 bevorstehenden Spieltagen alles daran setzen müssen, für den Klassenerhalt zu punkten. Dabei wollen die FCS-Kegler an ihre Heimstärke (im Vorjahr 16:2 Punkte) anknüpfen. Dafür könnte der 1. Spieltag gegen das Team aus Hohenbocka gleich eine gute Gelegenheit bieten. Steigerungspotential muss unbedingt auswärts abgerufen werden (zuletzt 6:12) - vielleicht gleich bei der ersten Aufgabe am 10. September beim Neuling im Kreis Märkisch-Oderland?

In der Kreisliga spielen acht Teams (fünfmal SSV PCK, dreimal FCS, darunter erneut eine reine Frauen-Mannschaft) mit Hin- und Rückrunde jeweils im Modus jeder gegen jeden gegeneinander. Die Spieltage sind zu folgenden Terminen (Verlegungen möglich) angesetzt: 9./23. September, 7./21. Oktober, 4./18./ 25. November (Hinrunde) sowie 9./16. Dezember, 6./13./27. Januar, 17. Februar und 10. März. Am 24./25. Februar sowie 17./18. März 2018 (nur Senioren B und C) finden die Kreis-Einzelmeisterschaften aller Altersklassen statt. Ab April schließen sich Landes-Einzel- und -Vereinsmeisterschaften an. Und vielleicht schafft es ja auch wieder ein Schwedter Kegler - wie im Juni Thomas Schulz vom FC Schwedt bei den Senioren A (10.) - zur Deutschen Meisterschaft.