Skateranlage bleibt ein Wunsch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593181/

Mit dieser Entscheidung dürften sich die gewählten Männer und Frauen bei den Kindern und Jugendlichen kaum Freunde gemacht haben. Bereits seit vielen, vielen Jahren steht der Wunsch nach einer Skateranlage ganz weit oben auf der Wunschliste des Nachwuchses. Bürgermeister Burkhard Horn kann sich sogar noch genau daran erinnern, wann er erstmals mit dem Thema konfrontiert wurde. "Als ich ehrenamtlicher Bürgermeister wurde, haben die ersten minderjährigen Besucher meiner Sprechstunde eine Skateranlage vorgeschlagen", ließ der Rathauschef die Stadtverordneten in der jüngsten Sitzung wissen. Aus diesem Treffen entwickelte sich später auch die Prioritätenliste, die regelmäßig Vorhaben und Projekte in den einzelnen Ortsteilen auflistet.

Nach vielen Diskussionen wurde es im vergangenen Jahr nun ernst. Die Skateranlage sollte gebaut werden. Wegen des vorliegenden Planungsangebotes und einer Kostenschätzung wurde der Haushaltsansatz als Ermächtigung in das Jahr 2017 übertragen. Weitere Mittel wurden bereitgestellt, so dass schließlich 41 700 Euro zur Verfügung standen. Ein Büro erhielt den Auftrag, entsprechende Standorte zu untersuchen. Zunächst waren vier Flächen vorgeschlagen worden: die Landsberger Straße, die Freienwalder Straße (158), die Alte Bahnhofstraße und ein Areal neben der Aral- Tankstelle. Nach einer Betrachtung von Luftbildern stellte sich allerdings heraus, dass die ersten drei Standorte direkt an Grundstücke mit Wohnbebauung angrenzen. Das Planungsbüro wies zudem darauf hin, dass Spielplätze für Jugendliche - dazu gehören auch Skateranlagen - nicht wie Anlagen für Kinder bezüglich der Geräuschentwicklung priviligiert sind. Für sie gelte die Sportstättenlärmschutzverordnung. Deshalb sollten sie eher am Siedlungsrand gebaut werden. Ein Gespräch mit dem Eigentümer des Areals an der Aral-Tankstelle zum Kauf einer Teilfläche verlief nach Angaben der Stadtverwaltung ergebnislos. Somit blieb nur der Standort am Hangar 3 übrig. Mit der Bestätigung sollte nun der Bauantrag für die Anlage gestellt werden. Doch dazu kam es nicht.

In der Diskussion der Vorlage sprach Andreas Pieper von einem "Running-Gag" und sah den Bauantrag "zum Scheitern verurteilt". Er begründete dies damit, dass nach seiner Auffassung die Mindestabstände zur Wohnbebauung nicht eingehalten werden. Bürgermeister Horn stimmte dem zu und bestätigte, dass Auflagen zu erwarten sind. "Diese sind aber möglicherweise erfüllbar", so der Linken-Politiker. Sebastian Gellert kritisierte die schlechte Erreichbarkeit des Standorts. Außerdem sei ein Betrieb erst nach 14.30 Uhr möglich. "Skateranlagen werden heute kaum noch genutzt", warf schließlich Frank Kulicke, der Ortsvorsteher von Seefeld, in die Debatte ein. Die Lage sei für die Skateranlage am Sportplatz optimal besser, so Jeannine Dunkel (CDU).

Der Beschluss fiel klar aus. Acht Gemeindevertreter votierten mit Nein, es gab drei Ja-Stimmen und drei Enthaltungen. Bürgermeister Horn zeigte sich nach der Entscheidung enttäuscht. "Viele Argumente waren für mich an den Haaren herbeigezogen", betonte der Verwaltungschef. Wenn man eine solche Anlage nicht wolle, hätte man es deutlich sagen sollen. "In Werneuchen wird es nun keine Skateranlage mehr geben", erklärte Horn.