Spendenaktion für weitere Stolpersteine

Schwedt (MOZ) Die Initiative zur Verlegung so genannter Stolpersteine hat die Schwedter Bevölkerung aufgerufen, für weitere dieser Steine zu spenden. Die Pflastersteine mit Messingoberfläche und Gravur erinnern im Pflaster vor den jeweils letzten Wohnorten an das Schicksal von jüdischer Bürgern, die von den Nationalsozialisten vertrieben, verschleppt und ermordet wurden. Mittlerweile gibt es 35 dieser Stolpersteine auf Gehwegen in Schwedt und Vierraden.