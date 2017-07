Mehr Geld für Feuerwehrleute

artikel-ansicht/dg/0/

Für ihre Einsatzbereitschaft und ihr Engagement für die Allgemeinheit werden Hohen Neuendorfs Feuerwehrleute nach der neuen Satzung nun etwas besser entschädigt.

"Wir sind jetzt im Vergleich mit den anderen Kommunen im oberen Drittel", sagt Bürgermeister Steffen Apelt. (CDU). "Das ist auch richtig so. Das haben die Feuerwehrleute verdient." Es sei höchste Zeit gewesen, die Aufwandsentschädigung, die seit 2009 nicht mehr betrachtet worden sei, neu zu regeln, so Apelt

"Das sind so vermeintliche Kleinigkeiten, die Außenstehenden gar nicht weiter auffallen" erklärte Apelt. Die Verwaltung habe sich deshalb mit den Feuerwehrführungen zusammengesetzt und die neue Satzung beraten, ohne zunächst einen "politischen Wettlauf" hervorzurufen, so Apelt.

Nicht zuletzt seien die Anforderungen an die Feuerwehrleute gestiegen. Die Kameraden müssen nicht nur im Umgang mit der eigenen Technik und Ausrüstung gut ausgebildet sein, sondern ebenso in punkto Einsätze, meint auch der Erste Beigeordnete der Stadt, Alexander Tönnies. Allein die Brandeinsätze seien in den vergangenen Jahren komplizierter geworden: So seien beispielsweise bei einer brennenden Photovoltaikanlage spezielle Kenntnisse gefordert.

Immer häufiger müssten Feuerwehrleute als Brandschutzwachen lange an einem Einsatzort zurückbleiben. Leicht verweilten die Feuerwehrleute dann länger als vier Stunden dort. Deshalb bekommt die Brandsicherheitswache nun erstmals fünf Euro pro Stunde.

Bisher standen insgesamt 75 000 Euro für die Aufwandsentschädigung der Feuerwehr im Haushalt. Künftig werden es etwa 50 000 Euro mehr sein. Die Stadtverordneten hatten sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Einsatzpauschalen zu verdoppeln.

Pro Pflichtdienst gibt es zehn Euro, und pro Einsatz 20 Euro. Pro Einsatzbereitschaft gibt es jetzt aber ebenfalls eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro für den Fall, dass die Feuerwehr beispielsweise nachalarmiert wurde und zur Stelle war, dann aber doch nicht gebraucht wurde.

Erhöht wurde zudem die monatliche Entschädigung für die Funktionsträger bei der Feuerwehr. So erhält der Stadtwehrführer jetzt 125 Euro (bisher 75), sein Stellvertreter 110 Euro (bisher 60) und der Stadtjugendwart 90 Euro (bisher 50).Die Zugführer und ihre Stellvertreter erhalten 80 beziehungsweise 70 Euro (bisher 60 und 50), die Jugendwarte und Betreuer in den Löschzügen 60 und 40 (bisher 40 und 30). Der Gerätewart bekommt nun 60 statt wie bisher 45 Euro, der Atemschutzgerätewart 50 statt 40 Euro, der Schriftführer 65 statt 50 Euro und der Musikzugchef 70 statt 60 Euro.

In diesem Punkt waren die Stadtverordneten über die Vorschläge der Stadtverwaltung noch hinausgegangen und damit einer Empfehlung des Hauptausschuss gefolgt.