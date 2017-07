So nah und doch so fern

artikel-ansicht/dg/0/

Schorfheide (MOZ) Sieht ganz so aus, als müssten Spaziergänger zwischen Werbellin und Finowfurt auch in Zukunft große Umwege einkalkulieren. Der Streit um die abgerissene Fußgängerbrücke über ein Fließ zwischen Üdersee und Kleinem Buckowsee ist in einer Sackgasse gelandet. Zwar hat es kürzlich eine Ortsbegehung mit Behördenvertretern, dem Werbelliner Ortsbeirat und dem Grundstückseigentümer gegeben. Doch das Treffen verlief ergebnislos.